Zeman svolal poradu. Být, či nebýt prezidentem?

Ptát se, zda by v případě Zemanova opětovného vítězství vládl Pražskému hradu spolu s ním znovu i kancléř Vratislav Mynář, je skoro zbytečné. Prezidentskou kancelář vede bez prověrky už přes tři roky a hlava státu po několika peripetiích v jeho případě zjevně dospěla k definitivnímu závěru: „Mynář prověrku nepotřebuje, zažádal o ni z frajeřiny,“ prohlásil prezident v prosinci 2015. Z trablů s prověrkou se kancléř oklepal, a pokud se jich kdokoli jakkoliv dotkne, odkazuje na výsledek soudů. Mají se konat a dosud nekonají hned dva. V Česku kancléř před více než rokem podal u Městského soudu v Praze žalobu kvůli tomu, že mu Národní bezpečnostní úřad neudě- lil bezpečnostní prověrku na nejvyšší stupeň utajení, tedy přísně tajné. Zahájení soudního líčení je stále v nedohlednu. Podobnou materií se má zabývat i Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Navíc pokud by Mynář u pražského soudu neuspěl, počítá s podáním kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu. O současnou funkci se tak Mynář až do příštího roku rozhodně obávat nemusí. „Je třeba vyčkat konečného verdiktu,“ říká stereotypně mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Z čeho plyne Mynářova neohrozitelnost, je víceméně jasné. On a další mocný muž Hradu Martin Nejedlý přesvědčili Zemana, aby do prezidentské volby šel, v roce 2009 založili Stranu práv občanů-zemanovci, která organizovala petici za přímou volbu prezidenta. Dvojici Mynář – Nejedlý v minulosti k Zemanovi přivedl jeho někdejší poradce Miroslav Šlouf, oba po Zemanově boku věrně stojí přes deset let. Mynář si uvědomuje, že s prezidentem stojí i padá. „V momentě, kdy odejde on, končím i já, odpověděl kancléř loni na podzim na otázku médií, co bude v případě, že by Zeman post prezidenta neobhájil nebo by na něj nekandidoval. Zákon přímo nestanoví, že šéf Kanceláře prezidenta republiky musí mít bezpečnostní prověrku. Fakt, že jí nedisponuje, a NBÚ mu ji dokonce odmítl udělit, považují mnozí politici i experti za bezpečnostní riziko.