Zemanovi se zalíbilo létání vrtulníkem po Česku

Když v druhé polovině devadesátých let pořádal tehdejší předseda ČSSD Miloš Zeman volební kampaně s autobusem Zemák, na jeho střeše bylo velkými písmeny napsáno: Václave, dobrý let! Miloš. Šlo o narážku na premiéra Václava Klause, který občas používal helikoptéru. Teď by mohl Klaus svému nástupci na Hradě ironii oplatit. Byť se Zeman pasuje do role lidového prezidenta, létání vrtulníkem po Česku se mu zalíbilo.

Předminulý rok přepravila česká armáda prezidenta z Prahy do regionů a zpět třikrát a loni už šestkrát. Letos zatím využil stroj Mi-8 v salónní úpravě k návštěvě Královéhradeckého kraje, na letišti čekala Zemanova limuzína. Na dotaz, proč létá vrtulníkem stále častěji, reagoval jeho mluvčí Jiří Ovčáček stručně: „Důvodem je časová úspora v náročném programu".

I když hlava státu nijak zásadně nezatěžuje vojenský rozpočet, létání v Mi-8 laciné není. Jedna letová hodina stojí podle dostupných informací 20 tisíc korun, přičemž jedna cesta představuje tři až čtyři letové hodiny. „Prezident republiky má na leteckou přepravu jakožto nejvyšší ústavní činitel zákonný nárok. Z titulu jeho funkce je mu poskytována bezplatně,“ sdělilo ministerstvo obrany.

Vnitrostátní lety vrtulníkem poměrně často volí i šéf rezortu Martin Stropnický (ANO). Jde zejména o návštěvy posádek nebo cesty na významné armádní akce. Nedávno například letěl do Bechyně.

Zda bude Zeman znovu kandidovat, oznámí v pátek, tedy ve stejný den kdy v Brně začíná sjezd ČSSD. Ještě předtím se uskuteční slavnostní akce ve Španělském sále Pražského hradu, kde se svým rozhodnutím seznámí spolupracovníky. Podle Ovčáčka půjde o lidi, kteří při Zemanovi stáli „v dobách dobrých i zlých“. Kromě projevu prezidenta je na programu koncert z děl českých klasiků a raut.

Že by využití vrtulníku souviselo s případnou Zemanovou kandidaturou, Ovčáček odmítl. „Vždy bude kritériem časová úspora v programu prezidenta republiky,“ uvedl.

Návštěvy stojí peníze i kraje

Cestování prezidenta Miloše Zemana po Česku stojí nemalé peníze i regiony. Například Olomoucký kraj za tři dosavadní návštěvy hlavy státu zaplatil přes 1,1 milionu korun. Většinu nákladů tvořily výdaje za občerstvení prezidentského páru a jeho doprovodu čítajícího několik desítek lidí. V roce 2014 obnášely 183 tisíc korun, v roce 2015 234 tisíc a loni 256 tisíc. Na Olomoucko by měl Zeman znovu přijet na jaře.