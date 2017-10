Ženíšek nebude obhajovat pozici prvního místopředsedy TOP 09, do čela si přeje Pospíšila | E15.cz

Marek Ženíšek nebude za měsíc na celostátním sněmu TOP 09 obhajovat pozici prvního místopředsedy strany. Přijímá tak odpovědnost za špatný volební výsledek, řekl. TOP 09 získala celostátně 5,31 procenta hlasů, v Ženíškově domovském Plzeňském kraji jen 4,82 procenta hlasů. Ženíšek se osobně také domnívá, že ani Miroslav Kalousek by neměl na sněmu obhajovat funkci předsedy. Jaké ale bude Kalouskovo rozhodnutí, neví. Po sněmu by Ženíšek rád v čele TOP 09 viděl bývalého ministra spravedlnosti a nynějšího europoslance Jiřího Pospíšila.

"Myslím si, že by to tak mělo být správné," řekl ke svému záměru nekandidovat znovu na prvního místopředsedu. Vedení strany má první setkání po volbách v úterý. TOP 09 se nepodařilo zabránit odlivu voličů a zároveň nebyla úspěšná v zisku nových voličů. Zásadní podíl na volebním propadu vidí Ženíšek i v ukončení spolupráce se STAN.

Domnívá se ale, že restart strany s novým vedením by mohl TOP 09 pomoci opět získat důvěru lidí. "Podobných příběhů restartů politických stran je mnoho. Je ale důležité, aby nové vedení TOP 09 zahrnovalo co nejširší konsensus, který je možné ve straně najít," řekl Ženíšek. Přimlouval by se za to, aby si noví poslanci za TOP 09 zvolili za předsedu svého poslaneckého klubu Kalouska, který je schopný politik a rétor.

Ženíšek by osobně rád viděl v čele strany Jiřího Pospíšila, který podal přihlášku do TOP 09. Pospíšil byl ministrem a místopředsedou ODS, se stranou se ale v lednu 2014 rozešel. Do europarlamentu kandidoval jako nestraník na kandidátce TOP 09 a STAN. "Předseda strany má být zkušený politik, a to Jiří Pospíšil je," řekl Ženíšek.

Zatím neví, zda se bude na sněmu ucházet o post řadového místopředsedy nebo o místo v předsednictvu strany. Vzhledem k tomu, že neobhájil svůj poslanecký mandát, ani neví, jakému civilnímu povolání se pak bude věnovat. "Nejdřív musím dotáhnout své povinnosti jako první místopředseda a připravit celostátní sněm," uzavřel.