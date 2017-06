Proměny Kongresového centra Praha | E15.cz

Kongresové centrum Praha čeká v letošním roce řada významných událostí, které zvýší jeho prestiž a posílí pozici v oblasti kongresového průmyslu. Investice jdou do nových technologií, do budovy i do jejího okolí.

Praha je v současné době na 11. místě světového žebříčku kongresových destinací vyhlašovaném každoročně už od roku 1963 Mezinárodní kongresovou asociací ICCA (International Congress and Convention Association). Nové vedení KCP, které je ve svých funkcích od podzimu loňského roku, chce velkou měrou přispět k tomu, aby se Praha posunula mezi 5 nejlepších.

Chybí výstavní hala

Kongresové centrum má mezi svými konkurenty velmi dobrou pozici díky své lokalitě, výborné dopravní dostupnosti z letiště Václava Havla i dlouholetým zkušenostem s pořádáním setkání na nejvyšší úrovni, velkých kongresů a konferencí i společenských a kulturních akcí. Limitující pro něj je ale rozloha výstavních ploch, kterou vyřeší nová multifunkční hala. Její výstavba by měla být dokončena v roce 2020. V současné době se odborná komise zabývá hodnocením návrhů na její výstavbu a urbanistickou úpravu okolí KCP, které postoupily do druhého kola. Vítězná studie bude představena v listopadu na významném kongresu pořádaném právě organizací ICCA. Autor: www.kcp.cz

Moderní kongres si žádá modernizaci

K ICCA kongresu směřuje ale mnohem více energie. V současné době probíhají důkladné přípravy společně se zástupci Prague Convention Bureau, které za organizací kongresu stojí a členy přípravného výboru ICCA. Kongresové centrum Praha chce v průběhu kongresu prokázat, že je důstojným místem pro organizování významných a co se týče požadavků na prostor, techniku a celkové vybavení náročných eventů. V současné době se investuje řádově 30 milionů do nové špičkové audiovizuální techniky, hardwarových a softwarových řešení usnadňujících celý průběh eventu od jeho počátku až po závěrečné zhodnocení a do sofistikovaného digitálního navigačního systému.

Ekonomická návratnost investic

Vzhledem k přínosům Kongresového centra Praha do státního a veřejných rozpočtů ve výši více než 750 milionů ročně (finanční analýza EEIP), je zřejmé, že se investice do modernizace budovy vyplatí. Stavba je navíc architektonicky dobře řešená a v nabídce prostor více než variabilní, ale samozřejmě za dobu své existence už ve všech parametrech nevyhovuje.

Autor: www.kcp.cz

Za kulturou do KCP

Kongresové centrum Praha má potenciál fungovat i jako pražská kulturní platforma. Audiovizuální technika a akustika prostor nahrávají složitým muzikálovým produkcím, které by nemohly být bez KCP uvedeny. V poslední době to byla premiéra muzikálu Rocky s jevištěm zasahujícím do hlediště, nebo představení slavného muzikálu West Side Story, které bylo součástí světového turné k poctě jeho autorů. K návštěvnickému komfortu přispívá i to, že KCP je v blízkosti stanice metra Vyšehrad a nabízí i rozsáhlé podzemní parkoviště, které je hlídané kamerami.

Pohodlné parkování

Parkování ostatně není jen pro návštěvníky kulturních akcí, ale využívají ho k dlouhodobým pronájmům i zaměstnanci firem v sousedství KCP. Bezkonkurenční ceny a strategická poloha pár minut metrem od samotného centra města mohou být řešením i pro organizace se sídlem nebo provozovnou na Praze 2, kde se dá v současnosti zaparkovat jen stěží.