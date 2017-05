Tatra opět navyšuje výrobu a hledá až sto nových zaměstnanců | E15.cz

„Hledáme především pracovníky do výroby. Zejména obráběče, seřizovače, obsluhu CNC strojů, frézaře, montážní dělníky a podobně. Podmínkou pro přijetí je kromě odbornosti a prokazatelné praxe také ochota pracovat ve směnném provozu,“ říká Kateřina Nogolová, personální ředitelka TATRA TRUCKS.

Najít v Moravskoslezském kraji kvalifikovanou pracovní sílu není snadné. Tatra ale věří, že bude úspěšná: vždyť loni dokázala v rámci náborových kampaní přilákat přes 350 zaměstnanců. Značka Tatra je silná, má v kraji zvuk. Stovky loajálních zaměstnanců s ní spojili celou svoji profesní kariéru.Příkladem je Petr Gilar, který na pozici zkušebního řidiče působí už třicet let. „V našem regionu byla Tatra vždy jednou z nejvýznamnějších továren, navíc vyráběla osobní a nákladní vozidla. To vše dávalo pro průmyslováka vlastnícího navíc také výuční list automechanika a tehdy rovněž čerstvý řidičák dohromady jen jeden výsledek – jasné rozhodnutí o budoucím zaměstnání v Tatře,“ říká Petr Gilar, který se díky Tatře podíval i na slavnou dakarskou rallye.

Dalším příkladem, že s Tatrou lze spojit značnou část života a dostat se ze základní pozice až do managementu a představenstva, je technický ředitel Radomír Smolka. Do vývojového oddělení nastoupil v roce 1995, ihned po absolvování VUT v Brně a tatrovákem je již přes dvacet let.

Autor: Tatra Trucks

K pozitivnímu vnímání automobilky Tatra širokou veřejností přispělo i to, jak se po úspěšné restrukturalizaci pod vedením nových majitelů Jaroslava Strnada a Reného Matery dostala během krátké doby z těžké situace zpět k prosperitě. V minulém roce sjelo z výrobní linky 1326 vozů a výroba meziročně narostla o neuvěřitelných 56 procent, letos se čeká další růst.

Benefity i unikátní výroba

I proto hledá Tatra do výroby posily. Nabízí na poměry Moravskoslezského kraje nadprůměrný plat, příplatky, bonusový systém, mimořádné odměny i celou škálu zaměstnaneckých benefitů jako jsou například týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní připojištění či dotované stravování ve vlastní moderní závodní jídelně. Kromě nadstandardních benefitů je Tatra pro potenciální zaměstnance lákavá i unikátním výrobním programem.

Autor: Tatra Trucks

„Jedinečností Tatry je kromě bohaté historie také fakt, že kromě sériové výroby dokáže postavit unikátní speciály přímo dle potřeb a požadavků zákazníků. Nejsme tedy klasickou automobilkou, kde zaměstnanci na lince stereotypně opakují stále stejné úkony. Naopak, téměř každý u nás vyrobený automobil je unikát, což od dělníka ve výrobě vyžaduje schopnost číst plány a měnit postupy podle vozidla, které je zrovna na lince. Takže práce v Tatře je vhodná pro člověka, který má pozitivní vztah k technice a k autům obecně. Je zajímavá a zábavná, ale zároveň náročná. Klade vysoké nároky na montážní dělníky i dělníky ve výrobě, musí to být tedy špičky v oboru – samostatní a flexibilní,“ upřesňuje Kateřina Nogolová.Automobilka průběžně modernizuje výrobní linku, kde se pracuje na nejmodernějších strojích. Plánují se masivní investice i do vlastního areálu továrny tak, aby pracovní prostředí bylo pro zaměstnance co nejpřívětivější a odpovídalo významu a věhlasu značky Tatra.

Zájemci o práci se mohou hlásit buď osobně, nebo e-mailem na adrese zamestnani@tatra.cz.

Pracovat v kopřivnické automobilce znamená možnost podílet se na tak unikátním výrobku, jakým nákladní automobily Tatra jsou. Setkat se s nimi můžete doslova po celém světě. Díky unikátní tatrovácké koncepci s centrální nosnou rourou a nezávisle zavěšenými výkyvnými polonápravami jde o nenahraditelné pomocníky jak v terénu, tak i na silnicích, což potvrzují uživatelé tatrovek jak v civilním sektoru, tak i ve speciálních složkách.