Tři řečníci z byznysu, které byste si na letošním WebExpu rozhodně neměli nechat ujít | E15.cz

Do Prahy zavítá Tom Goodwin, ředitel inovací v agentuře Zenith, autor fejetonů pro přední světová technologická a marketingová média (TechCrunch, Ad Week, Wired aj.). Na LinkedIn ho sleduje přes 350 tisíc lidí, zřejmě pro jeho vynikající postřehy a břitký humor, kterými poukazuje na současné technologické trendy i jejich dopad na budoucnost byznysu. Na WebExpu povede přednášku “Leadership through change, 10 themes to explore the possibilities of the future, now”. V ní vybírá 10 témat, které by měl každý podnikatel či manažer sledovat a uzpůsobit jim svoji obchodní strategii.

Scott Gould, konzultant a expert na strategii engagementu, tedy toho, co vyžaduje prakticky každá firma. Zaujmout, zapojit, nadchnout. Ať už jde o zákazníka, partnera nebo zaměstnance. Otázkou je, jak toho docílit. Sám Scott říká, že zainteresovaný zákazník je o 300 procent cennější než jeden průměrný, což potvrzují i oficiální výzkumy. Během své přednášky “The Engagement Advantage: unearthing the simple process behind how engagement works” se podělí o své zkušenosti, které během své 17leté praxe nasbíral, ať už v roli kreativního ředitele, vývojáře nebo kněze. Jak zlepšit maily, jak rozpovídat fanoušky na Facebooku nebo je prostě nadchnout natolik, aby se rozhoupali k akci. Gloud tvrdí, že existuje velmi jednoduchý proces, kterým prochází každý, kdo se do něčeho zapojí a je jednoduché si jej osvojit. Návštěvníkům to názorně předvede v prostorách pražské Lucerny.

Shirley Baumer ze start-upu dapulse z Tel Avivu jsme do výběru top 3 řečníku zahrnuli z jasného důvodu. Pracuje ve firmě o 60 lidech, z nichž nikdo nemá pevně daný popis práce. A přesto to funguje. Jak, to ví právě Shirley. A také jak se pracuje v transparentním prostředí, co to komu přináší a jestli je vůbec potřeba zaměstnance řídit. Přednáška “Show me where to go, not how to get there” otevře také téma ega, osobního nasazení i svobody ve firmě.

To jsou nicméně jen tři tipy z celkem 70 top řečníků z celého světa, kteří se na letošním WebExpo představí. Kromě zahraničních osobností tu vystoupí také odborníci z České republiky, například konzultant webů Jan Řezáč, PPC specialistka Markéta Kabátová nebo zakladatel Apiary, jednoho z nejúspěšnějších českých startupů, Jakub Nešetřil.