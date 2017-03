ANO a ODS ve shodě. Branná výchova se vrátí

Partaje ladí programy pro říjnové volby do Poslanecké sněmovny, objeví se v nich důraz na obranu a bezpečnost. Vládní ANO a opoziční ODS by změnily osnovy pro základní a střední školy a vrátily povinnou výuku branných znalostí a dovedností.

Obnovovat základní vojenskou službu hnutí Andreje Babiše ani občanští demokraté nechtějí. Situace v Evropě není podle nich tak vážná. Navíc armáda nemá odpovídající výcvikové kapacity. Shoduje se na tom ministr obrany a místopředseda ANO Martin Stropnický s členkou sněmovních výborů pro obranu a bezpečnost Janou Černochovou, která je jedničkou pražské kandidátky ODS.

„Určitě budeme mít ve volebním programu obnovení branné výchovy. Vnímáme to jako urgentní potřebu, která je mnohem důležitější než třeba povinná maturita z matematiky pro kadeřnice,“ řekl deníku E15 Stropnický. „Základ základů by měl být na devítiletce, detailnější příprava pak na středních školách i ve smyslu poskytování první pomoci, ochrany sebe sama, branných dovedností. Vyvrcholením by mohlo být několik dnů cvičných střeleb,“ nastínil.

Stejně to vidí Černochová. „Do osnov se musí vrátit branná výchova, zavedla bych také branné kempy pro střední školy. Funguje to tak i v jiných zemích,“ uvedla.

Stropnický o změně osnov už delší dobu přesvědčuje šéfku rezortu školství Kateřinu Valachovou (ČSSD). „Zatím se to ale nepřetavilo v něco konkrétního,“ poznamenal.

Kromě podobných názorů na migraci a nízkou akceschopnost EU si babišovci a ODS notují i v dalších oblastech. Lidem by snížili daně a firmám odvody sociálního pojištění. Neřekli však o kolik. Ani to, jak by výpadek na důchodovém účtu pokryli. Rozumějí si i ve zdravotnických tématech. Jsou pro větší konkurenci pojišťoven, menší vliv státu a napumpovali by do systému víc soukromých peněz. Dělí je naopak pohled na EET.

Druhý muž ANO Jaroslav Faltýnek nedávno jmenoval subjekty, s nimiž by hnutí mohlo po volbách spolupracovat. Zmínil STAN, lidovce a právě občanské demokraty. Jejich předseda Petr Fiala však vládu s Babišem v čele odmítá. „Znamenala by pád na totální dno,“ míní.