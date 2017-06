Armáda bude testovat nová obrněná vozidla za 50 miliard korun | E15.cz

Nejdražší jsou německá vozidla Puma, levnější by byla rakouská platforma ASCOD nebo švédská CV90. Ministerstvo klade důraz na převedení výroby do Česka.

Ministerstvo obrany chystá první krok v zakázce na více než dvě stovky nových pásových transportérů, za něž chce od roku 2019 postupně utratit 50 miliard korun. Vozidla představená na zbrojařském veletrhu IDET otestuje včetně střeleb Vojenský technický ústav pozemního vojska ve Vyškově. Výsledky odborníci využijí pro detailní zadání, jehož splnění bude vstupenkou do tendru.

Trojice evropských uchazečů už podepsala předběžné dohody s českými partnery, konkrétně s novojičínským státním podnikem VOP CZ, skupinou CSG Jaroslava Strnada a firmou Glomex.

Právě co největší zapojení domácího průmyslu, technické parametry a cena mají být hlavními kritérii, která rozhodnou o vítězi. „Z hlediska bezpečnosti dodávek budeme preferovat maximální možnou výrobu v Česku,“ uvedl ministr obrany Martin Stropnický (ANO).

Favorit zatím není daný. Podle některých názorů by mělo být důležitým hlediskem i to, zda je daný typ už zavedený ve výzbroji, a tedy vyzkoušený. Jiní míní, že volba by měla padnout na nejpokročilejší obrněnce. Armáda je bude používat nejméně tři desítky let a měla by proto přihlížet k jejich modernizačnímu potenciálu.

Švédské CV90 nabízené BAE Systems nebo rakousko-španělská platforma ASCOD prezentovaná General Dynamics byly vyvinuté už ve druhé polovině osmdesátých let. Oproti tomu německé transportéry Puma vyráběné konsorciem Krauss-Maffei Wegmann a Rheinmetall Landsysteme má Bundeswehr teprve od roku 2009. Jsou považovány za jedny z nejlépe pancéřovaných a nejvýkonnějších bojových vozidel pěchoty na světě. Do podobné kategorie spadají rovněž vozy Lynx KF31 od stejného výrobce.

„Rozdíl je ale v ceně, německé jsou dražší,“ uvedl nejmenovaný expert. Zatímco jeden švédský obrněnec stojí okolo 130 až 160 milionů korun, nová koncepce německého výrobce asi o sto milionů více. Záleželo by také na výběru zbraňových systémů podobně jako u kolových pandurů, kde výraznou část ceny tvořily kanonové věže.

Výměna pásových transportérů, které mají v 7. mechanizované brigádě nahradit dosluhující BVP-2, bude postupná a potrvá několik let. První peníze mají mít nákupčí připraveny napřesrok, dohromady má minimálně požadovaných 210 kusů přijít až na 50 miliard. Předběžné nabídky dostalo ministerstvo od sedmi uchazečů, v Brně byly vystaveny čtyři typy.