Armádě se daří nabírat nové vojáky, do služby jich přichází víc, než jich odchází | E15.cz

Do české armády přichází víc vojáků, než z ní odchází. Řekl to při návštěvě 14. pluku logistické podpory Pardubice náměstek ministra obrany Jakub Landovský. Dokazuje to i příklad tohoto útvaru, jehož stav se ročně zvyšuje o 150 lidí, cílového počtu - 1800 vokáků - by mělo být dosaženo do pěti let.