Babiš: Nepřejeme si, aby instituce EU zasahovaly do našich věcí | E15.cz

Evropské instituce by podle šéfa hnutí ANO, bývalého vicepremiéra Andreje Babiše neměly zasahovat do vnitřních záležitostí České republiky. Uvedl to dnes v prohlášení zaslaném ČTK. Odmítá tak projednávání situace médií v Česku Evropským parlamentem. Ten by se měl ve čtvrtek zabývat otázkou rizika politického zneužívání médií v ČR. Ze zneužívání médií, která dříve vlastnil, byl obviňován právě Babiš.