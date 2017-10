Bez elektřiny zůstává 300 tisíc domácností, vítr si vyžádal dvě lidské oběti | E15.cz

Celé území Česka zasáhl dnes silný vítr. Vyžádal si dva lidské životy. U Starče na Třebíčsku spadl strom na ženu, v Jičíně usmrtil padající strom staršího muže. Komplikace na silnicích a především na železnici přetrvávaly i vpodvečer, nejezdí například vlaky na hlavním koridoru z Prahy do Olomouce, Ostravy, na Slovácko a dále do Polska a na Slovensko. Bez proudu bylo odpoledne více než půl milionu odběratelů, večer se počet snížil na 300 tisíc. ČEZ vyhlásil kalamitní stav v osmi krajích. Hasiči zaznamenali po celé zemi tisíce výjezdů, nejčastěji k popadaným stromům a strženým střechám.

Podle webových stránek Českých drah je kvůli větru přerušen nebo omezen provoz na desítkách tratí. Většina z nich je sice regionálních, ale největší komplikace působí právě neprůjezdná trať z Prahy do Olomouce a Ostravy, kterou využívají tisíce lidí. Není zajištěna náhradní doprava. České dráhy doporučují lidem, kteří chtěli cestovat z Prahy do Ostravy a opačným směrem, aby cestu odložili. Stojí i provoz mezi Prahou a Hamburkem. Nejezdí ani vlaky z Liberce přes Harrachov do polské Sklářské Poreby ani na dalších tratích z Liberce, dnes se tam provoz zřejmě už nepodaří obnovit.

ČEZ vyhlásil kalamitní stav pro Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký kraj a Vysočinu. Na pomoc s opravami povolal i subdodavatelské firmy, ale mnoho poruch se přesto podaří odstranit až v příštím týdnu. Některá místa jsou pro techniky špatně přístupná nebo zcela nepřístupná, což se týká například lesních úseků. V Karlovarském kraji musel kvůli výpadkům proudu zasednout krizový štáb. Kraj má obavy především z toho, aby nevznikly problémy s fungováním čistíren odpadních vod nebo s nedostatkem pitné vody.

Krizová linka ČEZ byla v průběhu dne přetížená a stejný problém měla i operační střediska hasičů. Hasiči měli ke 14:00 po celém Česku více než 4500 výjezdů a další přibývaly. Nejčastěji zasahovali u stromů popadaných na silnice, železnici, domy či auta nebo u uvolněných střech.

Kvůli větrné smršti byl uzavřen Pražský hrad, pražská zoo, pražské Výstaviště a všechny pražské hřbitovy. Zoo a Výstaviště neotevřou ani v pondělí. Zavřené byly také některé další hřbitovy v Česku, nejezdila lanovka na Ještěd, uzavřený byl i hrad Bezděz.

Nejsilnější náraz větru zaznamenaly měřicí přístroje meteorologů na nejvyšší české hoře Sněžce, měl rychlost 180 kilometrů v hodině. Velmi silný byl ale i v nížinách. Odvál například plechovou část střechy na střeše kostela svatého Václava na Čechově náměstí v Praze 10, uvolnila se také střecha Thomayerovy nemocnice. Vichřice poškodila i střechu na výjezdním středisku záchranné služby v Sušici, na základní škole v Brně-Líšni nebo na škole v Rychnově nad Kněžnou.

V Pardubicích vítr sroloval střechu na potravinářské škole, v Toužimi se uvolnily plechy na střeše domova s pečovatelskou službou. V Mostě se zřítil dřevěný pravoslavný kostel a v Lounech vítr strhl střechu činžovního domu. V Pardubicích vítr rozbil na největších městských hodinách ciferníky, na jedné straně Zelené brány zcela zmizely.

Silná bouře provázená prudkým větrem od noci sužovala země centrální Evropy. Vyžádala si nejméně pět životů a značné materiální škody. Po dvou obětech si živel vyžádal v Polsku a v Česku a jednu v Německu.