Billboardy u dálnic pokryly české vlajky. Na protest proti regulaci | E15.cz

Považují ji za nesmyslnou. Billboardy by měly zmizet do začátku září. Svaz provozovatelů venkovní reklamy, který sdružuje asi 60 procent majitelů venkovních reklamních ploch, to v pondělí oznámil v tiskové zprávě. Podle zjištění ÚAMK je u českých dálnic 875 billboardů, které budou muset majitelé do pátku odstranit.

Podle prezidenta svazu Marka Pavlase je zákon nejen zbytečný, nepraktický a v některých svých ustanoveních dokonce nesmyslný, ale především jeho přijetí odporuje Ústavě České republiky.

"Postup státu, který na jedné straně smlouvami, povoleními a licencemi umožňuje provozovatelům venkovní reklamy legální podnikání, a nyní, přestože jsou tyto smlouvy, povolení a licence stále platné, jim toto podnikání bez náhrady zakazuje, je faktickým vyvlastněním," podotkl Pavlas.

Dodal, že vyvlastnění soukromého majetku připouští ústava jen ve veřejném zájmu a za náhradu. Veřejný zájem stát nikdy neprokázal a žádnou náhradu neposkytl.

Problémem reklamy u dálnic jsou podle Pavlase především nelegální stavby a různé nosiče, které nikdy neměly vzniknout. Tyto stavby navíc nejsou vybaveny povinnými bezpečnostními prvky. Stát mohl a měl důsledně trvat na odstraňování takto závadných ploch, nikdy to ale účinně nedělal, ačkoli k tomu měl vždy v minulosti dostatek zákonných prostředků.

Kromě právních vad, z nichž nejzávažnější je rozpor s ústavními principy, obsahuje nové znění zákona podle svazu také řadu vad technického rázu, které mohou způsobit praktické potíže při jeho uplatňování a v krajních případech i ohrozit bezpečnost účastníků silničního provozu.

Podle Hospodářské komory stát nechal v devadesátých letech vybujet černé plochy ohrožující řidiče umístěním nebo technickým uspořádáním, kvůli kterým venkovní reklama rozumnou regulaci potřebuje.

"Ale místo důsledného vymáhání zákonů stát sahá po nejjednodušším způsobu, a to je plošný zákaz, který dopadá i na poctivé provozovatele venkovní reklamy a inzerenty. Zákaz venkovní reklamy respektujeme, nicméně odmítáme, aby se stal stejně jako u například zvyšování minimální mzdy předvolebním populistickým tahákem členů vlády. Upozorňujeme, že pro mnohé malé podnikatele nabízející lokální produkty a služby projíždějícím řidičům může být zákaz velkou komplikací," řekl mluvčí komory Miroslav Diro.

Situaci může ovlivnit také stížnost 17 senátorů podaná na Ústavní soud napadající novelu příslušného zákona. Pokud by jí soud vyhověl, mohlo by překotné odstraňování billboardů s dlouhodobými smlouvami způsobit státu značné škody.

Zákaz billboardů do 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy zavádí novela zákona o provozu na pozemních komunikacích z roku 2012, která stanovila pětileté období pro vyřešení možných sporů mezi provozovateli venkovní reklamy. Jedinou výjimkou jsou reklamní plochy pro dálniční motely a restaurace, ale i ty mají nastavenu bezpečnou vzdálenost. Celkem je v Česku podle odhadů ministerstva dopravy kolem 25 000 billboardů.