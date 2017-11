Bývalý "Babišův" novinář Přibil má další problém, policie ho obvinila z pomluvy | E15.cz

"Článek byl o tom, že na ministerstvu vnitra skončili tři poradci, což ministerstvo vnitra potvrdilo. V závěru článku bylo uvedeno, že na jednoho z těch poradců, konkrétně pana Vaigela, podala sociální demokratka Marcela Vlasáková dvě trestní oznámení kvůli tomu, že údajně padělal své maturitní vysvědčení," řekl Přibil.

"V článku byla citace pana Vaigela, že trestní oznámení bylo odloženo a že to je nesmysl," dodal Přibil. Myslí si, že byl obviněn účelově proto, aby musel hradit náklady za advokáta, který by se měl účastnit výslechů svědků ve Zlíně. "Kdosi asi touží, abych jezdil teď často do Zlína na výslechy," uvedl Přibil.

Z článku vyplývá, že Vlasáková obvinila svého kolegu Vaigela, že si koupil vysvědčení z dnes již neexistující střední školy v Brně. Podala na něj proto trestní oznámení. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) následně vyřadil Vaigela z týmu svých poradců.

Policie však podle Kozumplíkové po ročním pátrání a vyhodnocování důkazů, jako byly telefonické hovory, sms či e-mailové zprávy, vyloučila, že by zdrojem informací byla Vlasáková. Informace v článku označila policie za lživé.

Přibil se podle Kozumplíkové hájil tím, že informaci o Vaigelově nedokončeném středoškolském vzdělání získal od regionální političky, kterou ve svém článku citoval. Dnes na facebookovém profilu uvedl, že Vlasákovou citoval z textu trestního oznámení.

Článek publikovala jak tištěná, tak internetová média. Jeho text podle policie poškodil Vaigelovu pověst, a to jak v pracovním, tak v osobním životě. Jde o první případ, kdy policisté ve Zlíně obvinili novináře pro trestný čin pomluvy. Další možné způsobené škody policisté zjišťují.

Mladá fronta DNES Přibila propustila poté, co byly na internetu zveřejněny první nahrávky mezi ním a tehdejším ministrem financí Andrejem Babišem (ANO). Na audiozáznamech, které vyhrotily napjatou situaci ve vládní koalici, mluví Babiš s Přibilem o připravovaných článcích o politických rivalech.