Češi si z letošního Expa odvážejí bronz za uchopení tématu budoucnosti energetiky | E15.cz

Český pavilon na mezinárodní specializované výstavě v kazašské Astaně získal v sobotu třetí příčku za to, jak pojal téma akce Energie budoucnosti. Zlato v této kategorii získalo Finsko, stříbrnou medaili má Singapur. Přehlídka Expo 2017 začala v Astaně 10. června a končí v neděli 10. září, účastní se 115 zemí a 22 mezinárodních organizací.

„Česká účast na EXPO 2017 ASTANA si připsala úspěch v podobě bronzové sošky za pojetí tématu Energie budoucnosti pro pavilony do 400 metrů čtverečních,“ sdělil ředitel českého pavilonu na EXPO Astana Bohumil Bochňák. Ocenění byla udělena na sobotním slavnostním ceremoniálu, který je tradičním galavečerem po dni Mezinárodního úřadu pro výstavnictví (BIE) na EXPO. Jeho historie se píše od roku 1851, tedy od první světové výstavy v Londýně.

Národní expozice se soutěžily ve třech kategoriích, a to podle podle plochy pavilonu (nad 700 metrů čtverečních, od 400 do 700 a do 400 metrů čtverečních. Ceny se dávaly všem stejně za Design expozice a Pojetí tématu výstavy.

Bronz pro českou expozici se podařilo vybojovat v těžké konkurenci, která dovezla do Astany technologická řešení pro obnovitelnou a bezemisní energetiku. „Český pavilon stál především na technologiích, které Češi běžně uplatňují doma i v zahraničí,“ popsal Jan Krs, komisař české účasti na EXPO. Podle něj stojí úspěch pavilonu právě na možnosti, že se exponáty dají využít v praxi.

„V pavilonu máme funkční tubínu pro malé vodní elektrárny od firmy Mavel z Benešova,“ doplnil František Masopust, koordinátor podnikatelského programu na EXPO. Češi zabodovali také v průběhu výstavy také u návštěvníků a kazašské vlády. Návštěvnost pavilonu překročila hranici 500 000 příchozích, což znamená, že českým směrem se vydal každý osmý host EXPO. Kazašská vláda si zase vybrala dvě české technologie.

Naplnění českého technologického potenciálu na EXPO se stalo realitou Kazašská vláda si vybrala pro další rozvoj země dvě české technologie představené na EXPO. Konkrétně jde o technologii termického zpracování odpadů od akciové společnosti Hedviga Group a elektrobus od firmy Škoda Electric. První zmíněná technologie má podle referenci v Londýně, je považována za revoluční a zaujala tamní organizátory a ministerstvo energetiky. Jeho delegace už navštívila výzkumné centrum Hedvigy v Bludovicích u Nového Jičína. Elekrobusy Škody Electric jsou zase zajímavě pro Kazachy tím, že že Astana stojí na píscích a obtížně by se zde budovalo metro. V plánech vedení hlavního města je výstavba nadzemního metra se stanicemi, které jsou od sebe hodně vzdálené.

„Den před uzavřením bran EXPO prohlásilo vedení Mezinárodního úřadu pro výstavnictví (BIE) specializované EXPO v Astaně za dosud největší jak počtem zúčastněných zemí a mezinárodních organizací, tak počtem doprovodných akcí. Za tři měsíce se uskutečnilo na výstavišti přes 3500 kulturních a odborných akcí a konferencí.

Branami výstaviště prošly do sobotního večera téměř čtyři miliony návštěvníků. V průběhu akce ji navštívilo 40 hlav států z celého světa,devět nejvyšších představitelů mezinárodních organizací a 75 ministrů a státních tajemníků z více než 50 zemí.