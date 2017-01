Češi v cizině? Pivo i krásky v krojích. Prohlédněte si činnost krajanských spolků

Folklorní festivaly, pivní slavnosti, volby královen krásy. To jsou některé z mnoha tradičních akcí krajanských spolků žijících v zahraničí. Početné komunity jsou čile aktivní hlavně v USA a v Kanadě, na Balkáně, ale i ve Velké Británii nebo Austrálii. Vydávají česky psané časopisy, provozují vlastní rozhlas, děti se chodí učit do škol češtinu.

Loni Česká republika finančně podpořila projekty více než 260 takových krajanských spolků. Na státní Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2016-2020 bylo vyhrazeno 21 milionů korun. Začíná tak už třetí pětiletý cyklus spolupráce s krajany v zahraničí, ovšem s lehce vyšším rozpočtem (v roce 2015 to bylo celkem 15 milionů korun).

Pomáhá také Český rozhlas prostřednictvím Radia Praha. To spolupracuje s krajanskými stanicemi v zahraničí. Další projekt nazvaný Česká škola bez hranic doplňuje běžné školní vzdělání dětí do 15 let žijících v cizině i o reálie z české historie, literatury a zeměpisu. Krajané mají také možnost získat stipendium na kurz češtiny i přímo v České republice v Dobrušce nebo pro studium na českých univerzitách.