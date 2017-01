Češi začali mapovat zapomenutá místa planety, zvládne to i babička

Ač je to s podivem, na Zemi je ještě pořád dost míst, která nejsou podrobně zmapována. To se pokouší změnit globální projekt Missing maps. Už víc než dvacet tisíc dobrovolníků ve světě převádí satelitní fotografie do podoby elektronických map, které obsahují detailní údaje. Aktuálně se do projektu začali zapojovat i čeští dobrovolníci. „Odhaduji, že se dosud zapojily asi tři stovky Čechů. Měli jsme zatím šest společných setkání v Praze – říkáme jim mapathony – a konají se už i v Olomouci a v Brně,“ říká český koordinátor projektu Jan Böhm z organizace Lékaři bez hranic.

Pomoc v krizových situacích

Právě tato humanitární organizace, dále Červený kříž a projekt OpenStreetMap za celou iniciativou stojí. Cílem je totiž popsat hlavně ty oblasti, které nejsou příliš hustě zmapovány, ale kde jsou podrobné údaje potřebné pro humanitární práci. „Takovým přelomovým impulzem bylo katastrofální zemětřesení v Haiti v roce 2010. Sice se tehdy podařilo zaktivovat lidi a rekordně rychle – zhruba za dva týdny – mapy doplnit, ale to už bylo pozdě. Idea je teď taková, mít mapy nachystány už před krizí,“ vysvětluje Böhm.

Příklad, kdy se nové mapy osvědčily, uvádí jeden z globálních organizátorů Dale Kunce. „Lidé, kteří mapují na dálku, sehráli důležitou roli při záchraně životů v Demokratické republice Kongo. Během ohrožení žlutou zimnicí pomohla data z map naplánovat a logisticky zajistit vakcinaci pro 700 tisíc lidí,“ informoval Dale Kunce.

Zvládne to i babička

Zapojit se do projektu může v podstatě kdokoliv. „Je to opravdu jednoduché. Já byl poprvé na mapathonu v Londýně a tam vedle mě seděla babička, která skoro ani neuměla psát na počítači. Klávesy hledala metodou kroužícího orla. Ale chtěla pomáhat. Mapování naučíme dobrovolníka na mapathonu snadno za 15 minut,“ říká Böhm. Zájemci mohou pracovat i úplně sami z domova. Stačí mít počítač, využít volně dostupný program a vybrat si ze seznamu místo, jehož zmapování zrovna humanitární organizace poptávají. Investovat je tedy potřeba jen vlastní čas.

Afrika pod lupou

Čeští dobrovolníci se nyní chystají zmapovat okolí jihosúdánského města Aweil, kde poskytují zdravotnickou pomoc Lékaři bez hranic. Právě Jižní Súdán, Kongo a další státy subsaharské Afriky jsou nejméně zmapovanými regiony. „Nedá se říci, že by dnes byly na planetě ještě oblasti, o kterých nic nevíme. Zejména díky družicovému snímkování můžeme nafotit v podstatě jakékoliv místo. Ale jde o měřítko mapy a její podrobnost. Tyto humanitární organizace prostě potřebují v určitých oblastech detailnější informace,“ vysvětluje Jan Ptáček, vedoucí odborné redakce společnosti Kartografie Praha, která se zaměřuje na tvorbu map či atlasů.

„Málo zmapovány jsou především oblasti, které nejsou tolik ekonomicky zajímavé. To je právě subsaharská Afrika. Naopak třeba Česká republika je specifická v tom, že hustota zmapování je tu nesmírně vysoká,“ upřesňuje Böhm.

Ve světě běží projekt Missing maps už dva roky a za tu dobu dobrovolníci zmapovali plochu přes 450 tisíc kilometrů čtverečních. Pro srovnání, představuje to téměř šestinásobek rozlohy Česka.