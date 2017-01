Česko dá miliardu korun za přípravu na klimatické změny

"Pokračujeme tak v přípravě naší země na závažné klimatické změny," uvedl. Strategický dokument má pomoci Česku vypořádat se například se suchem, povodněmi i ochránit lesy a vodní zdroje. Zvláštní opatření se mají týkat i budov, aby se lépe přizpůsobily klimatickým změnám. Dokument připravilo ministerstvo životního prostředí.

Určilo na 50 prioritních opatření se 160 nejdůležitějšími úkoly. Aby byly úkoly splněny, bude podle plánu nutno přerozdělit peníze příslušných ministerstev, nebo je přidat ze státního rozpočtu. Na opatření s prioritou jedna, tedy ty zásadní, by mělo do roku 2020 jít až 834 milionů korun. Dalších zhruba 415 milionů by připadlo na doplňková opatření již bez nároku na státní kasu.

Na přípravě dokumentu se podle předkládací zprávy podílelo více než 140 odborníků z veřejné, soukromé i akademické sféry. Meziresortním řízením prošel loni v listopadu, na jednání vlády ho MŽP předložilo se sedmi rozpory, včetně pěti od ministerstva zemědělství.

Podle poslance a experta TOP 09 na životní prostředí Michala Kučery měl akční plán klást větší důraz na energetické úspory a účinnost. "Podpora průmyslu by se tak přesunula od montoven založených na levné pracovní síle směrem k sofistikovanějším oborům a firmám, například v oblasti automatizace budov. Energetické úspory jsou navíc jedním z nejsnáze dosažitelných a nejúčinnějších opatření na ochranu klimatu," reagoval.

Plán se zabývá i tím, jak například lesy připravit na změny klimatu. V opatřeních je zmíněna redukce přemnožené spárkaté zvěře, která v některých oblastech ničí dřeviny tak, že se nemohou obnovovat. Doporučuje ale i omezit v lesích smrk a motivovat vlastníky lesů k menšímu holosečnému hospodaření a obnově mokřadů a přirozených vodních toků.

Hnutí Duha ale kritizovalo plán kvůli tomu, že po MŽP žádá, aby vyškrtlo některá podle ekologů důležitá opatření. Podle aktivistů omezuje přírodě blízké hospodaření v lesích nebo revitalizace vodních toků.