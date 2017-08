Česko podalo žalobu na evropskou směrnici o zbraních. Chce odložit její účinnost | E15.cz

Soudní dvůr EU se bude muset zabývat českou žalobou na evropskou směrnici o zbraních. Země požaduje zneplatnění směrnice a s žalobou podala také návrh na odklad účinnosti směrnice, kterou by měly členské státy EU zavést do svých právních řádů nejpozději do poloviny září 2018.