Česko se nechce nechat připravit o zbraně. Plánuje obejít unijní směrnici

Hlavně Českem kritizovaný bič na legální držitele zbraní hladce prošel europarlamentem. Přijatý návrh směrnice je reakcí na teroristické útoky v Paříži a podle Evropské komise má podobné incidenty eliminovat.

Čeští politici napříč stranami se většinou shodují, že jde o paskvil, jehož uplatňování způsobí nemalé potíže jak státu, tak mimo jiné sportovním střelcům, kterým zkomplikuje účast na zahraničních soutěžích. Část majitelů zbraní může přijít o zbrojní průkazy.

Ministerstva obrany a vnitra chtějí směrnici obejít přijetím norem o branných spolcích a krizových zálohách, jejichž členové a příslušníci by mohli mít poloautomatické zbraně nadále v držení. Někteří europoslanci jsou přesvědčeni, že Česko by mohlo ještě využít výjimek. Po vstupu směrnice v platnost budou mít členské státy 15 měsíců na to, aby ji zapracovaly do vlastních zákonů.

„Dopad na legální držitele zbraní bude velice výrazný. Navíc se nedomnívám, že směrnice zabrání teroristickým útokům, protože nejsou prováděny legálními zbraněmi,“ řekl europoslanec Jiří Pospíšil (za TOP 09).

Podle jeho kolegy Jiřího Maštálka (KSČM) parlament podlehl obrovskému politickému tlaku Evropské komise. „Ta přitom ignorovala závěry expertních podkladů a nedodala dopadovou studii. Směrnice nepřispěje ke zvýšení bezpečnosti, ale naopak k posílení nelegálního trhu se zbraněmi,“ míní.

Smířlivější je Luděk Niedermayer (TOP 09). „Původně dost špatně připravený návrh byl podstatně upraven a získal i podporu poslanců, kteří mají blízko k myslivosti či sportovní střelbě,“ uvedl. „Vzhledem k tomu, že Rada Evropy uzavřela ke směrnici politickou dohodu, je dokončení legislativního procesu skoro jisté,“ dodal.

Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) ocenil, že z nařízení vypadly některé nesmysly jako například opatření namířené proti zbraním na paintball. Přesto začne pracovat na návrhu zákona vycházejícího z tradice střeleckých a dalších podobných spolků. „Předpis by umožnil nechat si některé zbraně, které spadají do kategorie takzvaně zakázaných,“ vysvětlil.

Šéf bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny Jan Váňa (ČSSD) připomněl, že vnitro připravuje normu o krizových zálohách. Tvořili by je občané, kteří nechtějí sloužit v armádě, avšak rádi by pomáhali při různých situacích ohrožujících bezpečnost země. „Oba návrhy jdou správným směrem a vzájemně se doplňují,“ řekl poslanec.