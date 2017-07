Český výrobce potrubí expanduje, rozjede produkci v Číně a Mexiku | E15.cz

Hlinská firma Příhoda investovala do svých dceřiných společností v Číně a Mexiku celkem 24 milionů korun na spuštění výroby tkaninových potrubí a vyústek. S proniknutím na mexický trh jí mají pomoci záruky státní pojišťovny EGAP.

Pojištění Exportní garanční a pojišťovací společnosti pokrývá v obou případech standardní investiční rizika, doba platnosti činí 15 let. Jak v Číně, tak v Mexiku budou Příhodovy dceřiné společnosti vyrábět. Firma se zde spojila s tamními partnery, přičemž sama si drží podíly ve výši 66 procent.

V případě Číny je cílem dosáhnout úspor nákladů na dopravu oběma směry. Textilní materiály dosud putovaly z Číny do Česka, kde z nich společnost Příhoda vyráběla potrubí. To následně putovalo do Asie k tamním zákazníkům. Nyní bude potrubí a vyústky vyrábět čínský závod, veškeré know-how, projekce, technické podklady, obchodní činnost a řízení ale zůstávají v tuzemsku.

Mexická investice sleduje posílení společnosti Příhoda na rostoucím trhu Střední a Severní Ameriky včetně USA i Kanady a má jí otevřít dveře do Latinské Ameriky. Na americký trh zatím připadalo 12 procent celkového obratu české firmy. Podobně jako při čínské akvizici zůstává veškeré know-how, projekce, technické podklady, obchodní činnost a řízení v České republice. Za proniknutí na mexický trh získala firma podnikatele Zdeňka Příhody záruky od EGAP jako vůbec první česká společnost.

„Spolupráce se společností Příhoda potvrzuje naši stále významnější orientaci na podporu zahraničních projektů českých malých a středních firem,“ řekl generální ředitel pojišťovny EGAP Jan Procházka. Zároveň upozornil, že jde o investora, který už se na světových trzích prosadil.

Narážel tím na to, že výrobky společnosti Příhoda už se uplatnily v mnoha veřejných budovách v různých oblastech světa. Český podnik se proslavil mimo jiné dodávkami olympijské vesnice v Aténách v roce 2004, v Turíně v roce 2006 nebo v Soči v roce 2014.