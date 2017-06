Českým facebookem se valila fotomontáž s „invazí uprchlíků“. O šíření poplašné zprávy však nejde | E15.cz

46letý Karel Paták z Berounska už nevydržel dezinformace, které se šíří po českém internetu na téma migrace. Sám byl sedmkrát pomáhat v uprchlických táborech, a když se k němu loni dostala dnes již notoricky známá fotka chebského nádraží s přijíždějícím vlakem obsypaným migranty, rozhodl se podat trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy.

„Fotomontáž měla na Facebooku přes tři tisíce sdílení. Bylo vidět, kolika tisícům lidí to zamotalo hlavu nebo kolik lidí bylo díky tomu v panice. Lidi se tam pohoršovali a mysleli si, že jsme opravdu v ohrožení,“ popsal Paták Blesk.cz svou pohnutku ohledně fotomontáže, která se šířila po sociálních sítích a někteří dezinformátoři ji rozesílali i e-mailem.

„Sdílení je, jako když se hodí kámen do vody – šíří se to dál a dál. Když každý člověk, který má Facebook s průměrným počtem 200 přátel, sdílel tenhle příspěvek, tak si vezměte, že se dostane k desítkám tisíc lidí. Vyhodnotil jsem to jako šíření poplašné zprávy a podal jsem trestní oznámení na neznámého pachatele,“ dodal.