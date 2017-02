ČEZ kvůli vichřici vyhlásil kalamitní stav v 18 okresech

Tisíce domácností v celém Česku jsou bez proudu kvůli poruchám, které způsobil silný vítr. Společnost ČEZ vyhlásila v 18 okresech Česka kalamitní stav. Platí do odvolání. Problémů navíc stále přibývá. Energetici se snaží poruchy odstranit, vítr jim ale práci komplikuje

"Evidujeme problémy na celém území. Zatím není jasný přesný rozsah škod, ale bez dodávek energie jsou rozhodně tisíce domácností," řekl mluvčí společnosti ČEZ Ladislav Kříž. Poruchy způsobily zejména pády stromů a větví do vedení.

Kalamitní stav je ve všech pěti okresech Královéhradeckého kraje. Ve středních Čechách jsou zasaženy okresy Beroun, Kladno, Mělník a Mladá Boleslav, v Libereckém kraji pak okresy Česká Lípa, Liberec, Semily. V Plzeňském kraji kalamitní stav platí pro okres Tachov, v Karlovarském kraji pro okres Karlovy Vary, v Pardubickém kraji pro Chrudim, na Vysočině pro Havlíčkův Brod, v Olomouckém kraji pro Šumperk a ve Zlínském kraji pro Vsetín.

V Královéhradeckém kraji jsou nejpostiženějšími oblastmi Hradecko, Náchodsko a Rychnovsko. K 09:00 ČEZ evidoval na východě Čech 17 poruch na vedeních vysokého napětí a desítky poruch na vedení nízkého napětí.

V Pardubickém kraji evidují energetici tři poruchy na vysokém napětí na Pardubicku a Chrudimsku, další desítky na nízkém napětí. "Vítr stále fouká. Naši technici jsou v terénu přes celou noc, některé výpadky se nám podařilo opravit, ale další vznikají silným větrem," řekla ČTK mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Beránková. Doufá v to, že se během dne podaří závady odstranit, na některá místa musí energetici dovézt těžkou techniku.

E.ON zaznamenal kvůli vichřici několik desítek poruch na vysokém napětí na Českokrumlovsku, zejména v okolí Větřní, Vyššího Brodu nebo Lipna nad Vltavou. Problémy jsou i na Prachaticku v lokalitách Vimperska a Volarska, na Jindřichohradecku, na Pelhřimovsku, kolem Počátků a Pacova. "Na odstraňování poruch intenzivně pracujeme," uvedl mluvčí E.ON Vladimír Vácha..

Vítr by podle meteorologů měl postupně od západu slábnout. Pro západní část země platí výstraha do 10:00, pro východní část pak do 13:00.