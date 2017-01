Chřipka udeřila, ministerstvo zakázalo vývoz Tamiflu

Z České republiky se nesmí vyvážet protivirový lék Tamiflu, zákaz se vydal dnes. Podle informace ředitelky odboru farmacie ministerstva zdravotnictví Aleny Tomáškové se tak stalo s ohledem na epidemiologickou situaci v České republice. Uvedla to na semináři v Poslanecké sněmovně. Ministerstvo zdravotnictví vydává zákazy vývozu léku za hranice, pokud hrozí jeho nedostatek v republice.

„Česko sužuje plošná epidemie chřipky a za této situace by nebylo zodpovědné dovolit dále vyvážet zásoby antivirotika, které je účinné pro děti i pro dospělé,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Zákaz vývozu či prodeje tohoto léku do zahraničí platí až do odvolání. Ministerstvo tvrdí, že současné zásoby léky jsou pro Česko dostatečné.

Tamiflu je antivirotikum, které můžou užívat dospělí i děti včetně novorozenců. Musí ho předepsat lékař.

Plošná chřipková epidemie postihla celé Česko. Podle pátečního vyjádření předsedy České vakcinologické společnosti Romana Prymuly nemocných chřipkou "raketově" přibylo a v současnosti je 1528 nemocných na 100 tisíc obyvatel.

"Jsme v situaci, kdy chřipka udeřila," uvedl předseda vakcinologické společnosti. Podle hlavní hygieničky Evy Gottvaldové se nemocnost chřipkou v zemi zvýšila proti předminulému týdnu o téměř 49 procent.

Nemocných přibylo ve všech věkových skupinách a ve všech krajích, nejvíce jich je ale v Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji a na Vysočině. "Dominujícím původcem je virus chřipky typu A/H3N2," uvedla v tiskové zprávě Gottvaldová.

V rámci opatření k zamezení šíření chřipky doporučila větrání, důkladné mytí rukou a dodržování správné životosprávy. Pokud lidé ale mohou, měli by se podle hygieničky vyhýbat větším společnostem.

V některých krajích hygienici kvůli zamezení šíření nemoci také doporučili nemocnicím a lůžkovým sociálním zařízení, aby omezily návštěvy. Některé ústavy na to už reagovaly. Například na severu Moravy tento týden evidují pět závažných případů chřipky, z toho jedno úmrtí.