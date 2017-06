ČKD Praha DIZ je stabilizovaná, daňová kobra se nás snažila rozprášit, říká nový majitel Wolf | E15.cz

ČKD Praha DIZ je jednou z firem holdingu ČKD Group. Firma aktuálně dokončuje zakázku na jihu Tuniska za 150 milionů korun. Kromě toho pracuje na elektrárně Adularyi nedaleko turecké Ankary za 1,2 miliardy korun. Zakázky v zahraničí si firma řídí sama, ale dělníky najímá přímo na místě.

"Když jsem se loni v únoru po půlroční pauze do firmy vracel, měla starosti především s průběžným financováním. Ale do května se nám podařilo celou řadu problémů zažehnat. Společnost byla do jisté míry závislá na fungování bank, ale rozhodně nebyla před krachem, jak se někteří snažili tvrdit," uvedl Wolf, který ve firmě pracuje od roku 2010.

Od roku 2013 byl generálním ředitelem a předsedou představenstva. "Bylo by přehnané říct, že nyní se společnost těší dobrému zdraví. To se těšila tak před rokem a půl. Nicméně je stabilizovaná a funguje. Co má plnit, to plní," doplnil.

Zásah protikorupční policie z 12. května loňského roku označil nový majitel firmy za bezdůvodný a nepřiměřeně tvrdý. Některá média tehdy psala, že firma dluží na daních 791 milionů korun. Kvůli podezření z daňových podvodů jí byly následně obstaveny bankovní účty. Podle Wolfa šlo však o pokus "daňové kobry" rozprášit ČKD.

"Firma se stala, aspoň z části, obětí jakéhosi mediálního honu na nepohodlné ČKD, které má tu nesmírnou drzost hádat se s Prahou kvůli pohledávkám vzniklých při pracích v tunelu Blanka. A součástí mediálního honu byl svým způsobem i atak na osobu tehdejšího vlastníka Petra Speychala," řekl Wolf.

V roce 2015 podle něj firma vydělala 60 milionů korun, obrat se blížil ke čtyřem miliardám. "Přesné výsledky za loňský rok neznám. Letos očekávám oproti bývalé ČKD směšný obrat, v rozmezí 50 až 100 milionů korun, víc ne. Máme kalkulovaný i zisk," dodal majitel.

Počet zaměstnanců se po loňském květnovém zásahu výrazně snížil z několika stovek na současných 12. "Máme ale celou řadu poradců, kteří jsou bývalí manažeři nebo ředitelé jednotlivých projektů. S 80 procenty bývalých ředitelů jsem v kontaktu. Pokud bychom měli nějaké nové projekty, pak nemám obavy, že bychom se s některými z nich nedokázali domluvit," uvedl dále Wolf.