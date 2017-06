COOP: Stát by měl dotovat i naše ztrátové prodejny | E15.cz

Pozice menších prodejen s potravinami a smíšeným zbožím v malých obcích se v ČR stále zhoršuje. Zejména u obcí do 500 obyvatel obchody rychle ubývají. Svaz českých a moravských spotřebních družstev - Skupina COOP proto požaduje zavedení státních dotací obcím, které by je rozdělovaly provozovatelům obchodů. Uvedla to skupina COOP, která je jediným významným obchodníkem s potravinami v nejmenších obcích.