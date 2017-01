ČSSD čelí exekuci kvůli dluhu po Altnerovi. Nesmí nakládat s paláci v centru Prahy

U lukrativních nemovitostí vlastněných v centru Prahy sociální demokracii se v katastru objevila poznámka o zahájení exekuce. Přerovský exekutor Lukáš Jícha začal z vládní strany dolovat dluh 337 milionů korun vůči loni zemřelému právníkovi Zdeňku Altnerovi. Exekuce se týká historického sídla ČSSD Lidového domu i sousedního Lannova paláce.

„Záznam o exekuci vyznačený v katastru nemovitostí je pouze technickou poznámkou, která reflektuje skutečnost, že Obvodní soud pro Prahu 1 již před několika měsíci vydal formální pověření exekutorovi Jíchovi k vedení exekuce na základě rozsudku Městského soudu v Praze z března loňského roku,“ uvedl Jiří Chvojka, mediální zástupce právní kanceláře Bělina & Partners, která pro sociální demokraty pracuje. Nic to podle něj nemění na odkladu vykonatelnosti rozsudku, který v červnu nařídil Nejvyšší soud.

Dopady zahájené exekuce jsou ale přesto nepříjemné. „Po zahájení exekuce se zakazuje vlastníkovi nakládat s nemovitostí,“ komentoval situaci advokát Bystrík Bugan. Navíc ve chvíli, kdy exekutor nechá do katastru zapsat i právo spravovat nemovitost, inkasoval by i nájemné. V tomto případě by to bylo hlavně od developerské skupiny Finep, která si pronajímá sousední Lannův palác. Dražba nemovitostí by podle právníka Bugana nastala až v okamžiku, když exekuci nebude možné uskutečnit jinak. Musí však být přiměřená výši dluhu.

Stupňování kroků exekutora ale podle ČSSD nehrozí, protože ho blokuje rozhodnutí Nejvyššího soudu o dokladu vykonatelnosti rozsudku.

Krúpa z boje o pohledávku couvá

Pohledávku Zdeňka Altnera vůči sociální demokracii chtěl po jeho loňském úmrtí koupit i investiční dravec Pavol Krúpa. „Po naší výzvě nás nikdo nekontaktoval, přestože naše nabídka byla vzhledem k situaci korektní,“ uvedl miliardář. Dědici po Altnerovi ale neprojevili zájem pohledávku prodat. Podle Krúpy je tak už jeho nabídka bezpředmětná.

Exekutor další postup nekomentoval. „S ohledem na povinnost mlčenlivosti nebudu poskytovat informace o průběhu řízení,“ sdělil Jícha.

Katastr nemovitostí ještě ukazuje, že na Lidový dům má zástavní právo Fio banka. U ní si ČSSD zajistila úvěr právě na financování závazků vůči Altnerovi.

Kořeny případu sahají do roku 1997. Tehdy se sociální demokraté vedení Milošem Zemanem dohodli s Altnerem na právní pomoci ve sporu o Lidový dům. Smlouva říkala, že advokát dostane deset procent z hodnoty nemovitosti, pokud ČSSD vyhraje. K pohledávce si Altner postupem let ještě připočítal penále.