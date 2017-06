Čtyři roky od zásahu na Úřadu vlády. Šlachtu a spol. zaměstnali celníci a Pelikán | E15.cz

Pavel Komár Jeden z nejvýše postavených olomouckých státních zástupců Pavel Komár loni v červnu informoval média o plánovaném výslechu policejního prezidenta Tomáše Tuhého a jeho tehdejšího náměstka Zdeňka Laubeho, kteří připravili policejní reorganizaci. Kvůli tomu, že se o tom veřejnost dozvěděla dříve než Tuhý s Laubem, podal na Komára kárnou žalobu nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Soud před měsícem odročil kauzu na neurčito, zdůvodnil to nutností dalších důkazů. Má se za to, že Zemanův krok je jen snahou zachránit si křeslo. Aféru kolem změn v policii rozpoutal jeho dopis premiérovi, který unikl do novin tehdy vlastněných šéfem ANO Andrejem Babišem. Jiří Komárek Bývalého příslušníka Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jiřího Komárka, který kritizoval slučování policejních složek, obvinila v únoru Generální inspekce bezpečnostních sborů. Komárek měl porušit zákony tím, že veřejně a ještě ve služebním poměru nařkl policejního prezidenta Tomáše Tuhého z „brutálního úniku informací“. Podle inspekce se dopustil porušení povinnosti mlčenlivosti a povinnosti nestranného jednání. Šéf poslanecké vyšetřovací komise k reorganizaci policie Pavel Blažek (ODS) řekl, že se tak potvrdily závěry jeho týmu. Potrestáni by však podle něj měli být hlavně olomoučtí státní zástupci, protože „Komárek byl jen pouhým pěšákem v jejich cynické hře“.