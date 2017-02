Danu Ťokovi „to ujelo“: ministr neví, kolik stojí dálniční známka

Roční dálniční známka pro osobní auto stojí 1500 korun. Cena ale zamotala hlavu ministru dopravy Danu Ťokovi. Když reportér Blesk.cz zjišťoval, zda šéf resortu plánuje zdražení, Ťok netušil, kolik stojí dálniční známka nyní.

Když se ho redaktor Blesk.cz ptal, jestli cena známky zůstane v roce 2018 stejná jako letos, tedy 1500 korun, ministr ho opravil, že stojí 1600. „Ono je to 1600, ale… ale měl by zůstat stejný, ano,“ odpověděl ministr.

Ministr Ťok prohlašuje, jak se daří peníze za dálniční známky dobře vybírat. „Ten výběr je kolem pěti miliard ročně a myslím si, že to je důležitý příspěvek do Státního fondu dopravní infrastruktury,“ dodal ministr s tím, že klasické kupony si budeme lepit na sklo auta do doby, než se podaří zajistit digitální systém.

Roční dálniční známka začíná platit vždy v prosinci a řidiči ji mohou používat až do konce ledna roku následujícího. Řidiči ji nemusejí mít od letošního roku na dalších 111 kilometrech dálničních úseků, které tvoří nejčastěji obchvaty velkých měst nebo přes které vedou silnice první třídy.

Dálniční známky pro osobní automobily do 3,5 tuny si mohou řidiči koupit krátkodobé – měsíční za 440 korun nebo desetidenní za 310 korun. Dálniční kupony platí v České republice od roku 1995. Tehdy stál kupon 400 korun. V roce 2011 už to bylo 1200, od roku 2012 pak řidiči platí za roční používání dálnice 1500 korun. Stále častěji se ale mluví o tom, že by i řidiči osobních aut platili v budoucnu mýto, stejně jako „kamioňáci“.

