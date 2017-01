Data ukázala, co se v nemocnicích stalo po zrušení poplatků

Vyplývá to z aktuálně zveřejněných dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Data za rok 2014 a 2015 publikoval ústav najednou, protože přecházel na nové databázové systémy. Jestli přímo souvisí zrušení poplatků s nárůstem počtu případů, statistici nezjišťovali. „Tuto skutečnost jsme neanalyzovali,“ uvedl Jiří Tráva z ÚZIS.

Podle zdravotnického analytika a poradce Pavla Vepřeka ze sdružení Občan pacientů přibylo po zrušení poplatků hlavně tam, kde může mít pobyt nejen zdravotní, ale i sociální důvody. „Zrušení poplatků se promítlo zejména v oblasti léčeben dlouhodobě nemocných a interních oddělení nižšího typu, ale ty tvoří jen malý podíl na celku,“ říká Vepřek.

Z dlouhodobého pohledu se počet případů, které se řeší na lůžku v nemocnici, snižuje a výrazně se zkracuje také průměrná doba, po kterou pacienti v nemocnici leží. Z hlediska počtu ošetřovacích dní tak měly české nemocnice v roce 2015 o třetinu méně práce než v roce 1992. Důvody jsou nejen medicínské, ale důležitá je i motivace ekonomická.

„Úhradové vyhlášky motivují nemocnice spíše k omezování péče než ke zvyšování produkce. Pro letošek například stačí nemocnici 96 procent loňské produkce k tomu, aby získala o 9,2 procenta vyšší paušální platbu,“ připomíná Vepřek. „Obdobné to bylo i v minulých letech. Proto se počet hospitalizací zřejmě zase vrátil k předchozím hodnotám,“ dodává.

Počet případů v nemocnicích.Autor: E15/ač, ÚZIS

Nejvíce hospitalizací od roku 1992 zaznamenala statistika v letech 2004 a 2005, a to jak v absolutních číslech, tak v počtu případů na tisíc obyvatel. Pak několik let počty spíše klesaly až do roku 2011. V letech 2012 a 2013 bylo v nemocnicích opět více případů.

Regulační poplatky zavedla pravicová vláda v roce 2008, postupně je některé kraje začaly svým občanům v krajských nemocnicích odpouštět. S platností od 1. ledna 2014 zrušil stokorunový poplatek za den pobytu na lůžku v nemocnici Ústavní soud, podle kterého měly být v zákoně upraveny jinak.

Více o řízení zdravotnictví čtěte ZDE.