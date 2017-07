DHL staví v Chebu distribuční centrum, operovat zde bude výrobce kosmetiky Estée Lauder | E15.cz

Distribuční centrum přinese do regionu nové pracovní příležitosti. "V prvním roce má ve skladu pracovat více než 100 zaměstnanců a během dalších tří let by se měl jejich počet téměř zdvojnásobit," uvedla personální ředitelka DHL Supply Chain Kahounová.

Firma Estée Lauder je výrobcem přípravků pro péči o pleť, make-upů, parfémů a produktů pro péči o vlasy, jež jsou prodávány ve více než 150 zemích.

Nové distribuční centrum zároveň začleněno do ekologického programu GoGreen, což je celosvětová iniciativa společnosti Deutsche Post DHL zaměřená na snížení emisí oxidu uhličitého na nulu do roku 2050. V novém distribučním centru v Chebu tak budou například úsporná LED světla nebo inteligentní řídicí systémy snižující emise světla a energie.

V chebském průmyslovém parku již DHL jednu distribuční halu má. Poskytuje služby pro Sky Deutchland. Hala má rozlohu 13 tisíc čtvererčních metrů.