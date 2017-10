Diag Human chce po Česku v arbitráži nových 800 milionů dolarů | E15.cz

Již 18. října začne ostrá fáze mezinárodní investiční arbitráže. Její podání ohlásil Diag Human 18. dubna, od té doby běžela půlroční přípravná lhůta.

Ta je v investičních arbitrážích běžná (jako tzv. cooling-off period, čas na vychladnutí) a dává stranám sporu možnost na smír a vzájemnou dohodu. Nyní tato lhůta končí bez toho, že by se strany sporu jakkoli dohodly.

„Lichtenštejnská společnost Diag Human SE a pan Josef Šťáva žádají po České republice 800 milionů USD za údajné poškození jejich investice. Dne 18. října 2017 skončí lhůta určená pro smírné řešení sporu. Poté může společnost Diag Human SE a Josef Šťáva podat žalobu, čímž by došlo k zahájení arbitráže,“ shrnul nyní na dotaz HlídacíPes.org Filip Běhal z tiskového oddělení ministerstva financí.

Spor o 800 milionů dolarů (v přepočtu více než 17 miliard korun) vychází z mezinárodní dohody o ochraně investic, jde tak nad rámec jiného nároku, který Diag Human vznáší vůči České republice. V něm žádá naplnění výsledku arbitráže z roku 2008 a vyplacení více než 13,5 miliardy. Částka se každý den na úrocích zvyšuje o 1,5 milionu korun.

Právní zástupce Diag Human Jan Kalvoda sice oficiálně nepotvrdil, že firma 18. října tuto „ostrou žalobu“ skutečně podá, pokud by tak ale neučinila, bylo by to velké překvapení.

„Nebyl jsem v této věci zproštěn mlčenlivosti, nemohu se k tématu jakkoli vyjadřovat,“ odpověděl na dotazy HlídacíPes.org Jan Kalvoda.

Podle informací HlídacíPes.org má už ale Diag Human pro nový spor vybránu pro své právní zastupování mezinárodní právní kancelář Volterra Fietta.

Zda Česká republika využila půlroční lhůtu k důkladné přípravě na mnohamiliardový spor, není jasné. Jak ale na dotaz HlídacíPes.org potvrdilo ministerstvo financí, zatím není vybrána ani právní kancelář, jež by měla Česko v mezinárodním sporu zastupovat.

V tomto sporu už nemá jít o překažený obchod s krevní plazmou, ale o celkový přístup českého státu ve sporech s firmou Josefa Šťávy.

Arbitři budou posuzovat to, zda Česko v případě Diag Human neporušilo česko-švýcarské smlouvy o ochraně investic.

V žalobě na ochranu investic hodlá Diag Human poukazovat mimo jiné na kroky, které Česko vůči Diag Human během let podniklo a jež firma považuje za nezákonné. Právník společnosti Jan Kalvoda se některé z námitek snažil neúspěšně uplatnit u českého Ústavního soudu.

Vliv na tuto arbitráž budou mít ale i ostatní spory, které v souvislosti s Diag Human probíhají v Česku i v zahraničí.

Na konci dubna soud v Lucembursku na základě Newyorské úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů rozhodl, že firma Diag Human má nárok na náhradu škody, a může proto nechat zabavit finanční hotovost České republiky na účtech vedených v Lucembursku.

Podle Radka Šnábla, experta na arbitráže, hraje toto rozhodnutí lucemburského soudu do karet Diag Human i v případě této nové investiční arbitráže.

„Jedná se o spor, v němž už jednou dala tuzemská arbitráž částečně Diag Human za pravdu. To je nepříjemná indikace. Představuje to pro Česko vyšší riziko, než kdyby se začínalo s čistým stolem,“ citoval Šnábla web iDnes.cz.

Soudní spory mezi Diag Human a Českou republikou probíhají podle Newyorské úmluvy i v dalších zemích. V řadě jurisdikcí přitom firma se svým požadavkem neuspěla – prohrála například definitivně v Rakousku, Švýcarsku či ve Francii.

