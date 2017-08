Dopravní podnik vymění eskalátory ve stanici Anděl. Odstraní i průsak vody | E15.cz

Pražský dopravní podnik (DPP) nechá ve stanici metra B Anděl ve výstupu k Andělu vymontovat původní ruské eskalátory a nahradí je novými. Novinářům to při prohlídce v noci na dnešek řekli zástupci DPP. Budou také odstraněny průsaky vody do tunelu schodů. Rekonstrukce by měla začít 18. září a potrvá devět měsíců. Náklady jsou odhadovány na 225 milionů korun. Výstup ze stanice bude uzavřen a cestující budou muset využívat přístup od autobusového nádraží Na Knížecí nebo výtahy u Anděla.