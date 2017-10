Dvacet českých projektů na ochranu životního prostředí žádá o evropské dotace | E15.cz

Ochrana brouka páchníka, využití mokřadů pro čištění vod od pesticidů nebo ochrana divočiny na Šumavě, to jsou některé z projektů, které se letos hlásí o evropské peníze z programu LIFE. Z Česka odešlo do Bruselu 20 žádostí, což je více než v předchozích letech. U některých z nich se ministerstvo životního prostředí zavázalo, že v případě úspěchu pomůže s jejich financování až do 15 procent. Které projekty dostanou peníze z LIFE, bude rozhodnuto v příštím roce.

"Vybrali jsme šest projektů, kterým jsme schválili kofinancování ve výši 15 procent, maximálně deset milionů korun," řekl ředitel odboru finančních nástrojů ministerstva Tomáš Kažmierski. Vyčleněno je na to 53 milionů korun. Dalších 12 projektů určilo ministerstvo jako náhradní, poskytne jim příspěvek v případě, že některý z šesti projektů by v evropské výzvě neuspěl. To se žadatelé dozví až v příštím roce.

Jedním z projektů, které by v případě úspěchu podpořilo i ministerstvo, je ochrana brouka páchníka hnědého v Poodří, o niž usiluje sdružení Arnika. "Snažíme se zaměřit na negativní faktory, které na páchníka hnědého působí, a kvůli kterým by mohl vymizet," řekla koordinátorka projektu Marcela Klemensová. Je to například kácení listnatých stromů s dutinami, v nichž brouk žije, nebo zarůstání stromů jmelím. Páchníkovi se daří ve starých hrušních, kterých je ale v Poodří poskrovnu.

Loni uspěl s žádostí na peníze z LIFE například Jihočeský kraj, který získal více než pět milionů eur (130 milionů korun) na zlepšení péče o přírodu a ochranu několika druhů rostlin a živočichů na 24 místech, které mají status Evropsky významných lokalit. Dalším úspěšným žadatelem byla Agentura ochrany přírody a krajiny s projektem na ochranu biotopů v Českém středohoří. Získala přes 1,47 milionu eur (cca 38 milionů korun). Celkem šlo loni z Česka do Bruselu 16 žádostí, v roce 2015 to bylo 15 žádostí.

Do letošní výzvy LIFE se přihlásilo 629 projektů z celé Evropy. O tom, které z nich uspěly, bude podle zástupců ministerstva životního prostředí rozhodnuto v létě 2018. Celkem je v programu LIFE na roky 2014-2020 3,4 miliardy eur (přes 88 miliard korun). Peníze jsou rozdělené do několika částí, některé jdou na ochranu biodiverzity, další na ekoinovace nebo třeba na opatření související s klimatem.