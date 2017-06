Firma si stěžovala kvůli zpackanému tendru na leteckou záchranku. Uspěla a bude létat dál | E15.cz

Ministerstvo zdravotnictví s firmou jako jediným uchazečem o veřejnou zakázku podepsalo smlouvu v pátek, uvedla mluvčí ministerstva Štěpánka Čechová. DSA službu v kraji zajišťuje už od roku 2003, nová smlouva je od letošního července do konce roku 2020. Pak chce začít záchranářské vrtulníky provozovat stát.

Hodnota zakázky je asi 168 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. "Pohotovost bude vykonávána v denním režimu, na základě pokynů operátora zdravotnického operačního střediska a to sedm dní v týdnu," dodala Čechová. Ve dne vzlétají záchranáři z deseti krajských měst, v nočním režimu pokrývají republiku čtyři vrtulníky z Prahy, Brna, Ostravy a Plzně.

"Je to výborná zpráva," komentoval podpis smlouvy hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM). "Trvalo to dlouho, ale konec byl úspěšný a máme tady garanci do roku 2020, že tato společnost (DSA) tady létat bude. Navíc je to společnost, se kterou byla všeobecná spokojenost," uvedl hejtman. "Jsem rád, že to dopadlo, jak jsme chtěli, když se to výběrové řízení začalo připravovat," dodal Bubeníček.

Výběrové řízení na ústecké stanoviště letecké záchranné služby ministerstvo v lednu zrušilo. Důvodem byly nejasnosti týkající se prokazování technických požadavků na vrtulníky. Vítězem tendru ministerstvo v minulosti vyhlásilo slovenskou firmu Air-Transport Europe. Kvůli stížnosti konkurenční firmy DSA u antimonopolního úřadu ale nemohlo s vítězem uzavřít smlouvu. V květnu proto vypsalo tendr znovu.

Obdobný spor se týkal i zakázky na zajištění letecké záchranné služby v Olomouckém kraji, kde rovněž zvítězila ATE. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v tomto případě vyměřil ministerstvu pokutu 3,75 milionu korun. Ministerstvo proti rozhodnutí podalo rozklad. Antimonopolní úřad následně snížil pokutu na polovinu.

Šest z deseti základen letecké záchranné služby v Česku provozují tři soukromé firmy - slovenská ATE, rakouská Helikopter Air Transport (Heliair) a DSA. Základny v Praze, Plzni, Brně a v Bechyni na jihu Čech zajišťuje armáda a policie. Po roce 2020 by mohl službu zajišťovat stát. Počáteční investice do vrtulníků by byla asi 1,6 miliardy korun. Koncepci by měla vláda projednat ještě do letních prázdnin.