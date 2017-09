Firma SuperCom dodá náramky pro vězně. Celkem jich bude k dispozici dva tisíce | E15.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže správní řízení zatím sice nezastavil, ale patrně se tak stane. Už minulý týden totiž neshledal důvody pro vydání předběžného opatření, které by tendr mohlo ještě pozastavit.Dnes to řekl mluvčí úřadu Martin Švanda. Podle něj poté, co úřad obdrží informaci o podpisu smlouvy ze strany zadavatele zakázky, správní řízení zřejmě zastaví pro bezpředmětnost.

Podrobnosti o zavedení elektronického monitoringu do praxe představí ministerstvo odpoledne. Podle dřívějších informací zaplatí stát za pořízení náramků a za šestiletý provoz monitorovacího centra 93 milionů korun. Rozhodujícím kritériem výběru dodavatele byla právě nabídnutá cena.

Náramky budou hlídat pachatele trestných činů odsouzené k domácímu vězení, a nahradí tak dosavadní namátkové kontroly prováděné probačními úředníky. V některých případech by zařízení také měla monitorovat obviněné, kteří by jinak skončili ve vazební cele.

Ministerstvo už dříve uvedlo, že v první fázi projektu získá od SuperComu za 15,5 milionu korun 280 náramků, provoz monitorovacího centra a školení zaměstnanců. V dalších šesti letech bude moci využívat až 2000 zařízení podle aktuální potřeby.

O zavedení monitoringu se ministerstvo snaží dlouhodobě, několik předchozích tendrů však zrušilo - naposledy proto, že nepřišla žádná nabídka.

Za jednu z hlavních výhod náramků úřad označuje to, že odsouzený či obviněný bude moci zůstat v kontaktu s rodinou a docházet do zaměstnání. Ministerstvo si od monitoringu slibuje také častější ukládání trestu domácího vězení, ke kterému se zatím soudy - i kvůli absenci náramků - příliš často nepřiklánějí. Podle statistik Probační a mediační služby uložili soudci nejvíce trestů domácího vězení v roce 2012, kdy jich rozdali 514. Poté už počet těchto trestů setrvale klesal až k loňským 169 případům.