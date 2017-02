Fortuna má jako první licenci k on-line hazardu

"Jsme hrdí na to, že jsme jako první společnost v České republice splnili náročné podmínky definované novou legislativou a získali licenci. Rozšiřování produktové nabídky nad rámec sportovního sázení je naší prioritou," uvedl generální ředitel Fortuny David Vaněk.

Podle něj zůstane hlavním předmětem podnikání společnosti sportovní sázení. Spuštění nových her plánuje během několika málo dní. "Naše nabídka bude již na začátku obsahovat téměř 50 her, a to jak v mobilních telefonech, tak na počítači. Paletu her budeme nadále intenzivně rozvíjet a doplňovat v reakci na preference našich zákazníků a v souladu s tím, jaká další povolení budou ze strany ministerstva postupně vydávána," doplnil Vaněk.

"Cílem nové právní úpravy v oblasti hazardu je mimo jiné eliminace ilegálního hazardu na internetu. Předpokladem tohoto cíle je dostatečně široká nabídka legálního online sázení. Jsme proto rádi, že jsme mohli pro tento druh hazardní hry udělit první licenci," uvedl náměstek ministra financí Ondřej Závodský.

Podle jeho dřívějšího vyjádření MF vyřizuje dalších zhruba 20 žádostí o udělení licence.

Na trh mohou podle nového zákona o hazardu vstoupit zahraniční loterní společnosti, které byly dosud považovány za nelegální. Firma, která si chce požádat o licenci, musí však nejprve zastavit provoz, poté vyplatit hráče, upravit software podle zákona a teprve pak požádat ministerstvo financí o licenci. Klienti se následně musí fyzicky zaregistrovat na pobočkách CzechPointu.

"Jde ale jen o jeden ze způsobů, jak vyhovět zákonu proti praní špinavých peněz. Další možností je návštěva notáře. Nebo samozřejmě na pobočce, pokud by si ji zde firma otevřela," doplnil mluvčí MF Filip Běhal. Klientům nelze uznat jejich staré registrace a nechat jim na herních kontech peníze, které tam měli již před získáním české licence.

"Registrace je daná zákonem a budeme ji striktně vyžadovat. Nelze převádět dříve uzavřené registrace, stejně jako hráčská konta," uvedl již dříve Závodský. Kromě toho mohou tuzemské loterní firmy nově provozovat online hry, jako například ruletu nebo poker. Sazka žádá o licenci k online provozování Sportky nebo Eurojackpotu.

Do konce ledna se z českého trhu podle ministerstva financí stáhlo 44 zahraničních loterních firem z 55 webovými stránkami v češtině. Představovaly asi 90 procent objemu nepovoleného internetového hazardu. Už koncem ledna ministerstvo zahájilo správní řízení s firmou EU Lotto, která svoje hry provozuje pod obchodním názvem lottoland. V polovině února jej zahájilo rovněž s provozovatelem a držitelem domény hazardní hry Jackpot City. Jde o společnosti Bayton a Domain Name Brand Company Limited.

Tento týden MF zahájilo správní řízení s loterní firmou 1X Corp NV se sídlem na ostrově Curaçao, která provozuje hazardní hry pod obchodním názvem 1XBet. Ze stejného důvodu zahájilo ministerstvo správní řízení rovněž s držitelem domény, společností Domains By Proxy se sídlem v USA. Pokud firmy současný stav nenapraví, hrozí jim zablokování webových stránek a plateb, pokuta až 50 milionů korun a doměření daně.

Fortuna Entertainment Group se zaměřuje hlavně na kurzové sázky. Působí v Česku, na Slovensku a v Polsku. V roce 2015 zvýšila čistý zisk meziročně o 22,5 procenta zhruba na 527 milionů korun. Objem přijatých sázek vzrostl o 26,1 procenta na 22,9 miliardy korun.