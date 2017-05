Gambrinus se do názvu ligy nevrátí. Fotbal se má prý nasměrovat na správnou cestu | E15.cz

Pivovar Gambrinus odmítl, že by jednal o tom, že by se jeho jméno vrátilo do názvu první fotbalové ligy, kde figurovalo od roku 1997 do roku 2014. Zároveň v otevřeném dopise vyzval delegáty páteční valné hromady Fotbalové asociace České republiky, aby nové vedení volili zodpovědně a přihlédli k uplynulým kauzám.