GESTO DESETILETÍ: Co s odpadky v přírodě? Přece uklidit | E15.cz

V pátek 6. října se dobrovolníci ze společnosti Veolia pustili do úklidu v Praze v Radotíně. Prošli přírodní památky Radotínské skály, Černá rokle a okolí Berounky. Vysbírali bezmála tunu odpadků. To je ale jen drobet ze spolupráce mezi ochránci a Veolií.

Český svaz ochránců přírody pořádá dobrovolnické úklidové akce už 25 let, od loňska po spojení sil se spolkem Ekosmák z Brna pod názvem Ukliďme svět, ukliďme Česko. Nadační fond Veolia je generálním partnerem úklidů od roku 2008. Přispívá financemi na pytle a rukavice. Například v posledních dvou ročnících poslala Veolia na projekt vždy 750 tisíc korun. Celkové náklady kampaně jsou kolem dvou milionů korun ročně.

LOKÁLNÍ ZÁKLAD

Ředitelka Nadačního fondu Veolia Vendula Valentová říká, že spolupráce firmy s ochránci přírody a konkrétně s projektem pro čistší životní prostředí je logická a navazuje na jednu z hlavních činností firmy, tedy vodohospodářství. „Voda z přírody vychází a její zdroje musejí být co nejčistší, aby se dala dobře upravit na pitnou vodu,“ říká Valentová. Na druhé straně se Veolia zabývá i zpracováním odpadu. Proto je pro ni správné nakládání s odpady důležité.

Projekt Ukliďme svět, ukliďme Česko je sice celostátní, ale má i silné lokální základy. V „centrále“ jej zařizuje jen pár lidí. Jejich role je poskytnout podporu dobrovolníkům – organizátorům stovek jednotlivých úklidových akcí ročně. Organizátory jsou někdy školy, jindy různá sdružení, ale i jednotlivci, obce nebo firmy. Ti se zaregistrují a mohou přes web projektu pozvat dobrovolníky – sběrače. Zároveň mohou požádat o poskytnutí pracovních pomůcek. Na těchto lokálních organizátorech je zařídit likvidaci vysbíraného odpadu. S tím obvykle velmi vstřícně pomáhají obce.

DVAKRÁT V ROCE

Každoročně probíhají dva celostátní úklidové dny, kdy se najednou pořádá největší množství místních akcí. Jeden na jaře, na oslavu Dne Země, a druhý na podzim. Kromě toho se ale podle hlavičkou Ukliďme svět, ukliďme Česko sbírají odpadky i jindy.

Každý z jednotlivých úklidů má přitom hned dva přímé dopady. Nejenže z místa zmizí nevzhledné a někdy i pro zvířata nebo lidi nebezpečné odpadky. Má i výchovnou roli. „Kromě firemních akcí jsem pomohla organizovat jeden úklid v místě, kde bydlím,“ vypráví Valentová. „S podporou starostky jsme šly uklízet s pytli v rukou jako skupina matek s dětmi a souběžně myslivci jezdili traktorem pro velké věci – kusy aut v příkopu a podobně. Na dětech jsem viděla, že to má na ně mnohem větší vliv, než když jim jen říkáte, ať odpadky neodhazují. Byly konsternované, co všechno jsme našli. Určitě to na nich stopu zanechá,“ myslí si Valentová.

VYCHOVANÍ CHATAŘI

Ani ředitel kanceláře Českého svazu ochránců přírody Petr Stýblo není jen teoretik. Řadu let pravidelně chodí uklízet do Karlického údolí u Dobřichovic, chatové oblasti pár kilometrů od Berounky. „V posledních letech jsme museli rozšířit oblast, kterou procházíme, protože tam nebylo co uklízet. Místní chataři už odpadky do přírody nevyhazují, vysypaný domovní odpad už nenacházíme. Jen podél silnice, když někdo něco vyhodí z okýnka,“ tvrdí Stýblo.

Z KANCELÁŘE DO PŘÍRODY

Lidé z Veolie jsou ale i aktivními dobrovolníky a pořadateli úklidů. „Místní organizace ochránců přírody nám vytipuje lokalitu. My nabídneme svým lidem tuto aktivitu jako firemní dobrovolnictví,“ říká Valentová. „Zaměstnanci tyto příležitosti vítají. Pro lidi, kteří jsou zavření v kancelářích, je příjemné pobýt místo toho den v přírodě,“ dodává. Jednou za rok tak pořádá Veolia úklid i poblíž své centrální kanceláře v centru Prahy. Svůj úklid přírody mají i v jiných firmách skupiny.

VÍCE LIDÍ, VÍCE VYSBÍRANÉHO NEPOŘÁDKU

Dopad dobrovolných úklidů je rok od roku větší, rok 2015 a pak i 2016 překonaly dřívější rekordy v množství vysbíraného nepořádku. Loni se dvou tisíc úklidových akcí zúčastnilo 86 tisíc dobrovolníků. Z toho dvě třetiny byli děti a studenti, zapojilo se 350 škol. Zlikvidovali 1634 tun odpadu. Každý dobrovolník ho nasbíral v průměru devatenáct kilo. Největší počet úklidů, 241, se konal ve Středočeském kraji. Letos by se počet zapojených dobrovolníků měl vyšplhat k devadesáti tisícům.

Akce Ukliďme svět, ukliďme Česko přitom není jediná, celkové množství odpadků, které lidé organizovaně posbírají, tak bude ve skutečnosti ještě větší.

ZBYTEČNÁ SEKAČKA

Mezitím rozjel Nadační fond Veolia spolu s ochránci přírody před pár lety další projekt – podporu rozmanitosti živé přírody ve firemních areálech. Odborníci z řad ochránců jezdí do čistíren, úpraven vody a dalších pozemků skupiny Veolia. „Prozkoumáme, co je tam nebezpečné pro zvířata, a navrhneme, jak to dělat, aby v areálu s nimi žila divoká zvířata,“ vysvětluje Stýblo. Správci objektů pak třeba dostanou doporučení, ať tak často nesekají trávu. To totiž v takových místech nedává žádný smysl, jen se tím ničí přirozené prostředí pro většinu hmyzu. Ochranáři se ptají také na používání pesticidů. Za tento inovativní projekt dostala Veolia loni cenu soutěže TOP Odpovědná firma v kategorii Leader v životním prostředí.

Garantem ocenění Gesto desetiletí je Byznys pro společnost, platforma pro odpovědné podnikání.