GESTO DESETILETÍ: Senioři za kniplem. I v penzi si mohou lidé splnit sny | E15.cz

Týden co týden se ve čtvrtek dopoledne schází 25 tanečníků country tanců v Domu dětí a mládeže v Poděbradech. Už devět let. Kroužek vede Milena Králová, bývalá učitelka. Soubor má nacvičených přes třicet country tanců a má za sebou více než sto veřejných vystoupení. Tančili i na festivalu country tanců s mezinárodní účastí v Pardubicích. Co je na tom výjimečného? Věkový průměr tanečníků překračuje sedmdesátku a někteří z nich už oslavili i osmdesátiny.

Poděbradský kroužek country tanců je jedním z 31 míst, kam letos míří podpora projektu společnosti Sodexo Plníme přání seniorů. Tanečníci si napsali o příspěvek 20 500 korun na cestovné a ubytování na jednu noc pro celý soubor, aby mohli navštívit podobné taneční skupiny. Jak je principem projektu Plníme přání seniorům, Sodexo přání zařadilo do veřejné sbírky, a když se od dárců nasbírala polovina potřebné částky, druhou půlku přidalo.

Jak zpříjemnit stáří

Na projektu Plníme přání seniorům spolupracuje Sodexo s Diakonií Českobratrské církve evangelické, Asociací poskytovatelů sociálních služeb a projektem Senzační senioři Nadace Charty 77 a Konta Bariéry.

Jedním z cílů programu je inspirovat seniory, aby stále přemýšleli o svých snech a přáních a sami se pro jejich splnění snažili něco udělat.

„S projektem jsme začínali před pěti lety i proto, že téma aktivního života seniorů nebylo součástí hlavního proudu. Firmy podporovaly spíše jiné oblasti. Za těch pět let se to docela posunulo, což je dobře. Už jen z pohledu trendů, které nás čekají. V roce 2050 má být 20 procent populace ve věku nad 65 let,“ říká marketingový ředitel společnosti Sodexo Štěpán Tůma.

„Sám mám sedmadevadesátiletou babičku, která do loňska vedla naprosto plnohodnotný život, takový, jaký byl ještě před pár desítkami let vyhrazen padesátiletým. Najít pro tyto lidi dobrou náplň na zkvalitnění života je ohromné téma, se kterým se budeme muset poprat,“ vysvětluje Tůma.

Pět milionů na 170 projektů

Kvalita života je pro Sodexo součást firemní kultury. Sbírku, ve které zdvojnásobuje dary veřejnosti, firma pořádá jednou ročně od roku 2012. Během pěti ročníků získalo 170 projektů přes pět milionů korun. Z toho 2,5 milionu byly dary firmy. O příspěvek žádají domovy a kluby seniorů. Sbírka tak potěšila několik tisíc lidí. Dříve mohli o dary žádat i jednotlivci, od toho ale organizátoři upustili. I tak jim chodí každoročně několik set přihlášek, ze kterých vybírají finalisty.

„Nominací projektů se zabývají hlavně naši partneři. My pak propagujeme sbírku jednak mezi svými zákazníky a zaměstnanci, jednak u široké veřejnosti,“ vysvětluje Tůma roli Sodexa.

Sbírka probíhá každoročně zhruba dva měsíce. Hodně přispěvatelů je přímo z řad zaměstnanců Sodexa, kteří vzali projekt Plníme přání seniorům za svůj. Zaměstnanci navíc chodí do domovů a klubů důchodců při každoročním svátku dobrovolnictví, dnu Give and Gain, který pořádá platforma Byznys pro společnost. Sbírka propojila i některé partnery Sodexa z řad restaurací s konkrétním zařízením pro seniory.

Pestrá paleta přání

Sama sbírka Plníme přání seniorům je přehlídkou toho, jak seniorské kluby a domovy důchodců pomáhají starým lidem žít aktivní spokojený život a prožívat úspěchy. Paleta aktivit, na které příspěvky jdou, je široká a pestrá.

V komunitním centru Mezi domy v Praze 4 si letos řekli o 75 tisíc na vybudování tančírny se zrcadly v části dosavadní jídelny. Řepští senioři zase požádali o příspěvek 13 tisíc na startovné v mezinárodním turnaji v pétanque a na školení v této hře s profesionálním trenérem. A Senior klub Nedašov zas potřeboval 40 tisíc na heligonku a vozembouch na doprovod pro svůj pěvecký kroužek.

V létě 2016 si splnili své přání vysloužilí letci, civilní i vojenští, kteří se potkávají v Leteckém spolku Praha. Za vybraných 29 tisíc si pro dvacet členů najali na letišti Sazená letecké instruktory a dvě ultralehká letadla, aby znovu zažili ten pocit držet v rukou knipl. „Všichni, co měli odvahu usednout za řízení letadel, říkali: Je to paráda! Létat, to se jen tak nezapomene,“ vyprávěl pak předseda Leteckého spolku Praha Oldřich Pelčák. „Rozzářené oči a úsměv na tváři kamarádů hovoří za vše,“ dodal.

Garantem ocenění Gesto desetiletí je Byznys pro společnost, platforma pro odpovědné podnikání.