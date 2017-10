GESTO DESETILETÍ: Věda potřebuje ženy, zatím je jich málo | E15.cz

Klára Řeháková pracuje v Botanickém ústavu Akademie věd v Českých Budějovicích a studuje půdní biologické krusty. To jsou několikacentimetrové vrstvy, které se tvoří na povrchu půdy v pouštích a polopouštích z bakterií, mikroskopických hub, řas a ze sinic. Výzkum mladé vědkyně má popsat, jakou roli mají půdní krusty v koloběhu uhlíku na Zemi. Jestli jsou zdrojem nebo úložištěm organického uhlíku. To je významné z hlediska množství oxidu uhličitého v atmosféře.

Právě s touto vědeckou prací v Himálaji získala Řeháková v roce 2016 ocenění největšího světového výrobce kosmetiky, společnosti L’Oréal, v projektu Pro ženy ve vědě. Jeho heslo zní: Svět potřebuje vědu, věda potřebuje ženy.

Jedenáct let v Česku

Toto ocenění L’Oréal uděluje v mnoha zemích světa. Už 11 let i v Česku. A patří k němu finanční podpora výzkumu ve výši 250 tisíc korun. Každoročně ocenění převezmou v Česku dvě vědkyně z oborů přírodních věd. Jedna z věkové kategorie do 35 let a druhá do 45 let. „Filozofií je podpořit mladé vědkyně zejména na začátku profesní dráhy, kdy překonávají největší překážky,“ říká generální ředitel českého L’Oréalu Tomáš Hruška.

Do letošního ročníku se přihlásilo 58 českých vědkyň. Jednou z vítězek je Anna Kučerová, která se na Českém vysokém učení technickém věnuje pravděpodobnostní inženýrské mechanice. Zjišťuje, jak vylepšovat laboratorní experimenty pro zkoumání materiálů. Ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou se snaží optimalizovat experimenty se zohledněním možných nepřesností a nejistot. Ve výsledku by mohlo být potřeba méně testů. To by znamenalo finanční úsporu. Zároveň by měly být přesnější, což by zvýšilo spolehlivost navrhované konstrukce – třeba raketového motoru.

Video: Pro ženy ve vědě

Kariéra ženy ve vědeckém prostředí není samozřejmostí. Celosvětově se uvádí, že ve vědě pracuje 30 procent žen. V Česku je tento podíl ještě nižší, 26 procent. Podle Kučerové je ale vědecká kariéra pro ženy jako dělaná. „Kariéra vědkyně je pro ženy perspektivní už proto, že může být v mnoha oborech velice flexibilní a je možné ji krásně sladit s péčí o rodinu. Zároveň je kreativní a umožňuje nezávislost. Je to krásná práce,“ dodává Kučerová.

Od ženy se nečeká, že bude vědkyně

Podle ředitele Hrušky to vědkyně nemají snadné. „Je jich méně, protože je to profese, která je náročná. Je těžké skloubit život matky s vědeckou dráhou,“ myslí si Hruška. „Když se pracuje na vědeckých projektech, vyžaduje to čas, cestování… To jsou základní bariéry,“ dodává. Kromě toho ale podle něho existuje i druhý významný důvod, proč je žen ve vědě málo, a to jsou bezdůvodné stereotypy. Proti nim chce projekt L’Oréalu Pro ženy ve vědě bojovat. „Pořád existuje klišé, že vědecká kariéra pro ženu není. Jak říkává profesorka Blanka Říhová z Akademie věd, od ženy se neočekává, že bude vědkyně. Zvláště to platí v technických oborech,“ tvrdí Hruška.

Podle Marcely Linkové ze Sociologického ústavu Akademie věd je podpora profesního rozvoje vědkyň a vědců úkolem vedoucích představitelů vědeckých institucí a pracovišť. „Jejich odpovědností je vytvářet podmínky, které nebudou diskriminační z hlediska věku či pohlaví, abych zmínila dva faktory, které v Česku hrají klíčovou roli. Proto je také nutné odmítnout argument, že míč je čistě na straně žen, které si to prostě jen musejí dobře nastavit a zorganizovat. Ne: míč je na straně institucí a jejich vedoucích představitelů a představitelek,“ řekla loni na konferenci o rovnosti žen a mužů ve vědě Linková.

Motivace pro mladou generaci

L’Oréal se tématem rovnosti žen a mužů zabývá podle Hrušky dlouhodobě. „Pro naši firmu jsou hodnoty jako genderová vyváženost klíčové. Souvisí to i s tím, že většina našich výrobků je pro ženy.“ Zároveň je pro firmu důležité i téma vědy. „Firma vyrostla na vědě a na inovacích. Založil nás vědec, který vynalezl barvu na vlasy,“ říká Hruška.

Projekt L’Oréalu Pro ženy ve vědě proběhl již ve více než stovce zemí. Když ale v roce 2006 začal projekt pomáhat vědkyním v Česku, ještě tak rozšířený nebyl. „Byli jsme jednou ze zemí, které do projektu nastoupily docela rychle. Říkali jsme si, že to je téma, o kterém se u nás nemluví,“ vysvětluje Hruška.

Na projektu Pro ženy ve vědě firma L’Oréal spolupracuje s organizací UNESCO a jejím odborným garantem v ČR je Akademie věd. Ta také pomáhá s výběrem vědeckých prací k ocenění.Do budoucna plánuje firma soutěž pro vědkyně v Česku více zviditelnit. Pozitivní příklady úspěšných žen by se tak mohly dostat k ještě většímu počtu lidí. A třeba tak podpoří mladé dívky, aby si vybraly vědeckou profesní dráhu.

Garantem ocenění Gesto desetiletí je Byznys pro společnost, platforma pro odpovědné podnikání.