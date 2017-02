Homolka prodává svou firmu. Zatím bez úspěchu

Prodejem dceřiných firem se chce Nemocnice Na Homolce odříznout od skandálů z minulosti a finančně si polepšit. Jenže to nejde tak hladce.

Nemocnici Na Homolce se nepovedlo prodat dceřinou firmu Homolka Premium Care. Zdálo se přitom, že za ni může získat 45,7 milionu korun. Homolka Premium Care nabízí ve spolupráci se státní Homolkou individuální péči a přednostní vyšetření. Prodej souvisí s likvidací kontroverzních dceřiných společností.

Do aukce, kterou vyhlásila likvidátorka společnosti Holte, se přihlásilo pět firem. Než bylo výběrové řízení zrušeno, už aukční společnost vyhlásila jako nejvýhodnější nabídku ve výši 45,7 milionu korun. Byl to téměř dvojnásobek částky, která byla v aukci uvedená jako doporučená kupní cena. Homolka Premium Care má s domovskou státní nemocnicí smlouvu o spolupráci platnou na dalších osm let.

Likvidátorka Jaroslava Dlabolová neprozradila, jaké pochybnosti ji vedly ke zrušení výběrového řízení. O prodej se pokusí znovu. „Ke zpeněžení akcií Homolka Premium Care dojde, a to tak, aby byl dosažen co nejvyšší likvidační zůstatek,“ ujistila Dlabolová.

Zrušení výběrového řízení nemocnice nekomentuje a vyčkává. „Je v zájmu nemocnice, aby byl zisk maximální,“ uvedla pouze mluvčí Nemocnice Na Homolce Martina Dostálová.

Homolka v minulosti svoje dceřinky špatně ovládala a panovaly pochybnosti o tom, jestli jsou nastavené vztahy pro nemocnici výhodné. Dceřiná společnost Holte, pod kterou spadá i Homolka Premium Care, je od srpna v likvidaci.

Pro nemocnici, která má zhruba 1800 zaměstnanců a roční obrat kolem tří miliard, by prodej firmy znamenal významné přilepšení. A potřebné. Nemocnice je podle vedení podinvestovaná, navíc musela v posledních letech vydat desítky milionů na pokutách kvůli prohřeškům v hospodaření za éry ředitele Vladimíra Dbalého. V souvislosti s hospodařením nemocnice v minulosti běží několik trestních kauz.

Celkem se nemocnice ve sporech s Dbalým a dalšími hlásí ke škodě několika desítek milionů korun. Za porušení rozpočtové kázně z let 2011 až 2013 hrozila nemocnici třímiliardová pokuta od finančního úřadu, tu zrušilo odvolací finanční ředitelství.