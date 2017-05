Hrad bude mít v rozpočtu o 38 milionů víc než letos | E15.cz

Kancelář prezidenta republiky by měla mít v rozpočtu na příští rok na své výdaje 475,4 milionu korun. To je zhruba o 38 milionů korun víc, než jí přidělil letošní schválený rozpočet. Návrh rozpočtu na příští rok dnes schválil sněmovní rozpočtový výbor. Rozpočet Hradu je jednou ze šesti kapitol, jejichž návrhy schvaluje výbor, vláda je pak musí zapracovat do návrhu celého rozpočtu.