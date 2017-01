Hrozivé svědectví z Istanbulu. Prchali jsme přes mrtvá těla, popisuje fotbalista

Sefa Boydas, hrající za istanbulský klub Beylerbeyi SK z nižší turecké soutěže, přišel do klubu Reina jenom deset minut před tím, než se dovnitř mezi stovky návštěvníků prostřílel přes policistu u dveří terorista. Bylo čtvrt na dvě místního času, když hrůza začala.



„Neviděl jsem, kdo střílí, ale slyšel jsem střelbu a viděl lidi padat,“ vypověděl Boydas. Policie podle něho byla uvnitř krátce poté, ale masakru zabránit nedokázala, ani nemohla. „Utíkali jsme po tělech mrtvých lidí. Přítelkyně měla na nohou vysoké podpatky, vyzvedl jsem ji na svá záda a odnesl pryč,“ uvedl dále. Na oslavu přišel s přítelkyní a její sestrou.











20 fotografií

Klub Reina leží v evropské části Istanbulu v dobré lokalitě a je pro svoji vysokou úroveň vyhledáván sportovci i celebritami. Jedna z hvězd, basketbalista Austin Daye, patří mezi ty, kteří právě sem chtěli vyrazit připít si na rok 2017.



„Neuvěřitelné. Plánoval jsem jít tam na večeři, ale nešel jsem. Teď jsem v šoku a modlím se za všechny v Istanbulu,“ tweetoval hráč, jehož jméno figurovalo i na soupisce šampionů NBA z roku 2014 ze San Antonia. Odehrál tam ale jen velmi epizodní roli a nyní po odehrání 293 zápasů v NBA působí v istanbulském celku Galatasaray. Měl obrovské štěstí, že se rozhodl změnit svoje plány.

Během noci a novoročního dopoledne se počet obětí v klubu vyšplhal na 39, další jsou v kritickém stavu. Nemusí to být konečné číslo; někteří věří, že mrtvých bude v součtu až sto.

It's terrible what happened in Reina Club..I'v been there many times...My thougts are with all affected poeple...😥😥