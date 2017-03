Internet používají tři čtvrtiny Čechů, tvrdí statistici

nternet v Česku loni používalo 76,5 procenta lidí ve věku nad 16 let. Velká část mladých lidí do 24 let trávila na internetu přes 20 hodin týdně. K přístupu na internet v Česku nejčastěji sloužil notebook, podíl mobilů ale rychle roste. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.