Investiční pobídky na podporu malého podnikání, podpořit venkov, hlásá Jurečka

Peníze, které stát vydává na investiční pobídky, by měly jít na podporu malého a středního podnikání. Uvedl to ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Chce, aby vláda přehodnotila přístup k podpoře podnikatelů na českém venkově. Výše přislíbených pobídek pro investory dosáhla loni 12,5 miliardy korun, v roce 2015 to bylo pět miliard korun.

Stát podle Jurečky rozdává velké pobídky zahraničním investorům, jejichž přidaná hodnota a dlouhodobost je velice diskutabilní. "Já budu chtít, abychom opravdu tento trend změnili, aby šly smysluplné podpory pro malé a střední podnikatele, kteří mají potenciál růstu, kteří nám nikam neodejdou po deseti letech daňových prázdnin," uvedl Jurečka.

Pokud má vláda dávat podle něj investiční pobídky zahraničním firmám, tak jedině v případech vysoké přidané hodnoty, kdy firma garantuje, že v ČR bude dělat výzkum, a nikoliv pro sklady a výrobu. "Chci, aby tyto peníze z těchto investičních pobídek stát nasměroval na podporu malého a středního podnikání," řekl ministr zemědělství.

Příslib investiční pobídky od státu získalo loni 72 projektů investorů, celková výše pobídek dosáhla 12,5 miliardy korun. Podpořené firmy slíbily vytvořit téměř 10 tisíc nových pracovních míst.

Podle analýzy venkova Asociace malých a středních podniků a živnostníků počet obyvatel ve vesnicích do 500 obyvatel trvale klesá. V důsledku vylidňování malých obcí a nižšího zájmu o řemeslné obory dochází k podstatnému úbytku tradičních profesí spojených s venkovem. Rapidně ubývá na venkově malých samoobsluh, z téměř 20 tisíc jich za posledních dvacet let ubyla plná třetina. Vyplývá to z analýzy venkova Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

Z 5566 všech obcí je podle této analýzy 2546 zařazeno do kategorie tzv. nízkého stupně rozvinutí. Z celkem 3454 obcí do 500 obyvatel je potom 1849 zařazeno do obcí s nízkým stupněm rozvinutí, což je více než polovina.

Počet firem v zemědělství za posledních pět let stagnuje. Roste ale počet podnikatelů v návazném sektoru potravinářském, tento růst se ale týká zejména větších obcí a menších měst. Trend vylidňování obcí a klesající zájem o řemeslné obory je podle asociace patrný zejména u absolventů stavebních profesí, kdy za posledních deset let ubylo v celé České republice 32 procent zedníků. Ještě horší je situace u truhlářské profese, kde je úbytek za posledních deset let 63 procent.