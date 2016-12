Rachejtle, petardy, dělobuchy – ohňostroj patří k tradičním součástem oslav na Nový rok. Za poslední leta ovšem prudce stoupl počet požárů způsobených právě silvestrovskou pyrotechnikou. Na co si dát při nákupu a odpalování ohňostroje pozor?

Z listopadového průzkumu pro řetězec Tesco, které v listopadu prodalo svou nejhodnotnější nemovitost v Letňanech, vyplynulo, že 39 procent Čechů utratí za ohňostroj mezi 201 a 500 korunami. 11 procent pak investuje až 1500 korun. Čtvrtina respondentů průzkumu vyrábí svůj vlastní podomácku zkonstruovaný ohňostroj.

Obchodní řetězce nabízí zábavní silvestrovskou pyrotechniku obvykle už od konce listopadu, její cena se běžně pohybuje v rozmezí pár korun až po dražší ohňostroje za několik tisíc.

"U zákazníků je už několik let největší zájem o sady s několika druhy efektů. Cena ohňostrojů se odvíjí od počtu ran a délky trvání ohňostroje. Například menší ohňostroj, který vypálí 12 ran za dobu 25 sekund, stojí 119 korun. Větší typ ohňostroje, který za dobu 55 sekund vypálí 81 ran, stojí 469 korun," okomentoval prodej v Kauflandu Michael Šperl.

Na trhu se ovšem každoročně objevuje řada pyrotechniky, která je pro spotřebitele velmi nebezpečná. Na co si dát při nákupu pozor?

"Při nákupu pyrotechniky doporučujeme dobře si výrobky prohlédnout a nekupovat je, pokud mají porušený nebo poničený obal, nejsou označeny názvem a adresou výrobce, dovozce nebo distributora nebo pokud jim chybí označení zkušební značkou a třídou nebezpečnosti," uvedl pro deník E15 Jiří Fröhlich z České obchodní inspekce s tím, že by si měli spotřebitelé dát zvlášť pozor na datum použitelnosti a přítomnost českého návodu k použití.

Vloni provedla ČOI mězi 1. a 31. prosincem 216 kontrol pyrotechniky, z toho průměrně každá třetí kontrola shledala porušení zákona prodejcem. Kontroly budou probíhat i letos, a to jak v kamenných obchodech, tak na stáncích.

"Stánkový prodej může nabízet pouze pyrotechniku kategorie 1 - prodej od 15 let. V kamenných provozovnách může být i pyrotechnika vyšší kategorie, důležité je ale skladování. Pokud někdo nakupuje pyrotechniku, měl by dbát na to, aby nebyla vlhká a nemohlo tak dojít k samovznícení," dodal Fröhlich.

Počet požárů způsobených zábavní pyrotechnikou přitom v posledních letech výrazně vzrostl. Způsobené škody se pohybují v řádech milionů korun. Během loňského silvestra stoupl počet požárů na 121, dlouhodobý průměr je 51 požárů za den.

Nejvíc požárů vzniká ve velkých městech tradičně hned po půlnoci a většina z nich je způsobena nesprávnou manipulací s pyrotechnikou. Vloni od silvestrovské půlnoci do třetí hodiny ranní zasahovali hasiči u 108 požárů.

Příčiny požárů jsou většinou dobře známy: lidská neopatrnost a nedbalost, nesprávná manipulace se zábavní pyrotechnikou a nedodržování bezpečnostních doporučení. V mnoha případech je na vině opilost, uvádí hasiči. Pokuta, kterou mohou uložit se může vyšplhat do výše 25 tisíc korun.