Jak žijí čeští důchodci? Nejbohatší pobírá přes sto tisíc, nejstarším je 107 let | E15.cz

Počet důchodců v Česku rok od roku roste, v penzi navíc tráví stále delší dobu. Momentálně pobírá starobní důchod 2,38 milionu lidí, z toho více než 50 tisícům je více než 90 let, 537 jich dokonce překonalo stovku. Jaké mají čeští důchodci příjmy a jak se jim žije? Na problémy seniorů se zaměřil nový seriál portálu Blesk.cz Český důchod.

V Česku momentálně žije 2,38 milionu starobních důchodců, z toho je 924 tisíc mužů a 1,46 milionu žen. Za posledních 10 let se jejich počet zvýšil o 430 tisíc. V předčasné penzi je 599 tisíc lidí.

Počet všech jedinců pobírajících nějakou formu důchodu dosáhl čísla 2,88 milionu. Mezi ně ovšem patří také invalidní důchodci, vdovy, vdovci a sirotci. Některý ze stupňů invalidního důchodu pobírá 427 tisíc lidí.

Česká správa sociálního zabezpečení v březnu 2017 vyplatila celkem 537 důchodů lidem, kterým bylo více než 100 let. Jde o 472 žen a 65 mužů. Nejvíce jich žije v Praze (101) a Jihomoravském kraji (81). Dvě dámy letos oslaví rekordní 108. narozeniny, jeden muž bude mít 105 let. Ještě před dvěma roky mělo Česko i dvě seniorky ve věku 109 let. Nejvíce „stoletých“ žilo v roce 2014 – celkem 703.

Každému, kdo se dožije 100 let, se důchod automaticky zvedne o 2000 korun. Zároveň jim doma „přistane“ osobní gratulační dopis z ministerstva práce a sociálních věcí.

Průměrný důchod v Česku činí 11 441 korun, rozpětí pobíraných penzí je ale velmi široké. Podle posledních údajů například nižší důchod než 3000 korun bere v Česku přes 5 700 lidí, vedle toho nad 18 tisíc korun jich je bezmála 23 tisíc. Nejvyšší důchod přesahuje 100 tisíc korun a pobírá ho jeden člověk. Dalších přibližně 90 seniorů bere starobní důchod v rozmezí od 40 do 90 tisíc korun.

Důchody v Česku rostly v minulých letech jen velmi mírně – od roku 2011 se zvýšily zhruba o necelou tisícovku. Před 10 lety se průměrný důchod pohyboval kolem 8 100 korun. Mohl za to i komplikovaný postup, který bylo nutné absolvovat, aby se částka zvýšila. Poslední navýšení je ze začátku tohoto roku, kdy penze průměrně vzrostly o 2,7 procenta.

Podle expertů představuje vstup do důchodu a s tím související propad příjmů pro většinu lidí šok.

„Před důchodem je většina domácností ve stavu, kterému demografové říkají prázdná hnízda. Děti už není potřeba živit a rodiče ještě stále vydělávají. Vstup do důchodu je tak šokem, kdy příjmy na jednoho člena domácnosti poklesnou o třetinu. I proto 70 procent seniorů vychází jen s důchodem s obtížemi,“ řekl Blesk.cz hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. Podle něj se až 43 procent penzistů nedokáže „poprat“ s nečekaným výdajem 10 tisíc korun.

I přes tyto skutečnosti ale čeští senioři milují cestování. Podle výzkumu Eurostatu, který srovnával důchodce ve všech státech EU, tráví více času mimo domov jen penzisté z Francie a Kypru. Do zahraničí však Češi cestují výrazně méně, v průměru jen na pár dnů. Například Lucemburčané jezdí do zahraničí 10krát častěji.

Tuzemští důchodci také na cestách utrácejí suverénně nejméně, a to v průměru 370 korun denně. Takoví Rakušané v penzi utrácejí bezmála tři tisíce.