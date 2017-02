Jaromír Jágr slaví 45: Není to nic úžasnýho, radši bych bral třicet!

Dekády plynou, Jaromír Jágr dál brázdí NHL, hraje v první formaci… „Ale kéž by mi bylo třicet,“ vtipkuje útočník, jemuž bude 15. února pětačtyřicet, ve velkém narozeninovém rozhovoru, který poskytl pro Sport Magazín.

Dochází vám, jaký jste unikát?

Cože?

No v pětačtyřiceti letech se držíte v NHL, nejlepší lize světa, hrajete v prvním útoku. Není to úžasné?

Hele, já tedy nevím, co je na tom úžasnýho, že mi bude pětačtyřicet.

To, jakou máte výdrž. A daří se vám obelhávat čas.

Já bych byl mnohem radši, kdyby mi bylo třicet! To by teprv bylo úžasný. (usměje se) Ale jinak to neřeším.

Opravdu nemáte ani chvíli na to, abyste se nad tím zamyslel?

Prostě hraju hokej, dělám to, co mě baví. Jinak o tom nepřemýšlím. Nemám čas! (směje se) Sám víš, že narozeniny neřeším.

Nostalgie není nic pro vás?

Teď ne. Snažím se hokejovou kariéru prodloužit, jak to jde. Chci si to užívat. Na minulost nikdo moc nekouká, neřeší, co bylo. Liga se změnila, ale to zásadní pravidlo zůstává. Když člověk dře víc než ostatní, bude lepší.