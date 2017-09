K povolování staveb je potřeba sedm ministerstev. Neúnosné, řekl Ťok. Problém vidí i v aktivistech | E15.cz

"Velký problém stavebnictví je v kompetencích. Do stavebnictví mluví sedm ministerstev, která si toto svoje právo bedlivě střeží. To je neúnosné, proces přípravy staveb je potřeba zjednodušit," uvedl Ťok. Problémem je podle něj i odvolávání různých spolků. "Přijde protest a soud stavební řízení zastaví. Ti, co bránili rekonstrukci dálnice D1, teď tím samým způsobem brzdí výstavbu D11. Se stejnými chybami v žádostech, včetně pravopisných," dodal ministr.

Jako problém vnímá i to, že stavební firmy často vstupují do veřejných soutěží s příliš nízkou nabídkovou cenou. Poté se dostanou do finančních problémů a stavbu často nedokončí. "Nechci, aby stavební firmy krvácely na zakázkách. Kolikrát se soutěží za 60 procent projektové ceny, za to se to přece nedá postavit," uvedl ministr, který byl dříve generálním ředitelem stavební firmy Skanska.

Podle viceprezidentky Hospodářské komory Ireny Bartoňové Pálkové je problém v zákoně o zadávání veřejných zakázek. "Říkali jsme, že na nejnižší cenu by se mělo soutěžit jenom u výrobků, kde lze náklady jasně prokázat. U stavebnictví jsme to nechtěli. To je cesta do pekel. Vůbec se nedivím úředníkům, že vybírají hlavně podle ceny. Stát jim vůbec nepomohl," řekla.

Poslanec ODS Petr Bendl uvedl, že je třeba zabránit snahám "pseudoochránců životního prostředí", kteří podle něj jenom vydírají. "Vláda říkala, že novela stavebního zákona to urychlí. Ale ukazuje se, že když přijde větší investor, tak jednotlivé kroky při povolování nesloučí. Protože úřady to neumí udělat tak, aby to aktivisté nenapadli," dodal.

Poslanec TOP 09 František Laudát míní, že novela pomůže možná malým stavebníkům, ale velkým ne. Jako problém vidí i všeobecnou atmosféru ve společnosti. "Mám na mysli kriminalizaci, pomluvy a šikanování. Obce se bojí investovat. Nikdo nechce obec dostat kvůli formálním nedostatkům do bankrotu," upozornil.

Poslanec KDU-ČSL Jaroslav Klaška zmínil přílišnou protikorupční atmosféru. "Korupce tady pochopitelně byla, ale měla být v konkrétních případech potrestána. Ovšem nelze se dívat na někoho, kdo nesoutěží na nejnižší cenu, jako na korupčníka," doplnil.

Podle poslance KSČM Václava Snopka stavebnictví zatěžují složitá byrokracie, strach úředníků, alibismus a "pokračující ekoterorismus". Vadí mu také nekoncepčnost veřejných investic. "V době krize musely firmy propustit lidi. Pak přišla konjunktura a najednou je neměli kde vzít," dodal.