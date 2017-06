Kauza lihové mafie: Vrchní soud potvrdil Radku Březinovi 13 let vězení | E15.cz

- Rozsáhlé obchody s nezdaněným lihem, za kterými jako hlavní organizátor stál Radek Březina, vypluly na povrch na podzim 2012, kdy se v České republice objevila úmrtí způsobená nelegálně vyrobenými lihovinami, jež obsahovaly jedovatý metylalkohol. Kvůli kauze, která si do února 2014 vyžádala 48 životů a desítky lidí si odnesly vážné zdravotní potíže, se policie soustředila také na pátrání po nelegálních výrobnách alkoholických nápojů. - Některé řetězce zaměřené na nelegální výrobu lihovin přitom předtím fungovaly řadu let, největším odhaleným případem byla právě skupina vedená Radkem Březinou. Podnikatel z Kostelce u Zlína (narozen 3. září 1970) byl i podle svého přiznání hlavou organizace, která během téměř 15 let dodala na trh desítky milionů litrů lihu. Podle předloňského rozsudku soudu připravila stát na daních o 6,39 miliardy korun, nynější verdikt vrchního soudu hovoří o škodě ve výši 5,6 miliardy korun. - Nelegálně získaný líh, kterého bylo podle odhadů Březinova bratra Tomáše mezi roky 2003 a 2012 z Březinovy společnosti Morávia-Chem, oficiálně výrobce kapaliny do ostřikovačů automobilů, získáno mezi 20 a 30 miliony litrů, na lihoviny zpracovávala Likérka Drak i další výrobci. Podle Radka Březiny bylo odběratelů přes 30, někteří i na Slovensku, jména ale šéf celé skupiny odmítl před vyšetřovateli i soudem odhalit. - V prosinci 2015 uznal olomoucký krajský soud Radka Březinu a dalších sedm obžalovaných v hlavní kauze vinnými. Za účast na organizované zločinecké skupině a pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné platby spáchaný ve prospěch organizované skupiny jim vyměřil tresty v rozmezí od čtyř do 13 let a čtyř měsíců (nejvyšší trest dostal šéf skupiny Radek Březina). Jednoho z obžalovaných soud potrestal podmínkou, u řady z nich také rozhodl o propadnutí majetku. - Kvůli odvolání obžalovaných i státního zástupce se případem Radka Březiny a jeho spolupachatelů nyní zabýval vrchní soud. Březina byl už v červnu 2015 pravomocně odsouzen na 16 měsíců za ukrývání zbraní v budově bývalého areálu Svitu ve Zlíně, z vězení byl propuštěn v polovině loňského listopadu po odpykání půlky trestu, na svobodu se ale nedostal. Vzápětí byl totiž zadržen a poslán do vazby, nepomohla mu ani nabídka pětimilionové kauce. Březinovu stížnost proti vazbě zamítl i Nejvyšší soud. - Před soudem skončili i další lidé, kteří obchodovali s nelegálně získaným lihem od Březiny. V lednu 2015 vyměřil Krajský soud ve Zlíně otci a synovi Pražanovým, kteří podle obžaloby způsobili zkrácením daně škodu nejméně 353 milionů korun, devět let vězení. Oba se odvolali, podobně jako žalobce, rozsudek ale v loni v červenci potvrdil olomoucký vrchní soud. Letos v únoru pak odmítl Nejvyšší soud dovolání Pražanových i nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Pražan starší poté podal ústavní stížnost. - K velkým odběratelům lihu od Březiny patřil Pavel Čaniga (podle médií plnil roli "bílého koně"). Krajský soud ve Zlíně mu letos v únoru uložil za krácení daně ve prospěch organizované skupiny 11,5 roku vězení. Bývalý jednatel distribuční firmy Robert Sedlařík dostal deset let a tresty od dvou do čtyř let pak čtyři obchodní zástupci. Jednateli další distribuční firmy Dominiku Nagymu o měsíc později soud vyměřil osm let vězení. Všichni odsouzení v případu, v němž byly kráceny daně o 1,29 miliardy korun, podali odvolání, stejně jako žalobce. - Před soudem ještě nestanul Milan Antoniazi, šéf likérky AB style z Frýdku-Místku. Až koncem letošního května podal státní zástupce obžalobu z krácení daní, státu podle nich Antoniazi způsobil škodu na daních za více než miliardu korun. - V polovině prosince 2015 policie také obvinila 11 současných či bývalých příslušníků celní správy za ledabylé dohlížení na denaturaci lihu. Jsou podezřelí ze spáchání přečinu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, respektive trestného činu maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti. Loni v únoru ale státní zástupce u šesti z 11 celníků usnesení o zahájení stíhání zrušil kvůli promlčení. Nadále je obviněno pět celníků, kteří jsou zproštěni služby. Hrozí jim tři roky vězení.